Incendio en comercio causa pérdidas de Q50 mil

Un incendio se registró en un inmueble ubicado en la 9ª calle y 15 avenida de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. El incidente ocurrió en los primeros minutos de este viernes, 28 de noviembre, según la información compartida por los cuerpos de socorro.
El fuego comenzó a extenderse en el interior de un local comercial donde se fabrican joyas y se tienen a la venta peluches. Las causas del incidente todavía no han sido establecidas.
Al observar las columnas de humo y fuego que surgían desde este negocio, los transeúntes solicitaron el apoyo de los Bomberos Voluntarios, que de inmediato coordinaron el traslado de unidades contra incendios para atender la emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas activaron los protocolos correspondientes y empezaron a atacar el fuego desde distintos puntos para poder sofocarlo.
"Se logra extinguir el fuego y controlarlo para evitar que se propagará a varios locales y una vivienda", dijo Hans Lemus, vocero de la institución.
Agregó que el hecho no dejó personas heridas, pero sí múltiples pérdidas materiales que el propietario del negocio calculó en más de 50 mil quetzales.
Incendio en zona 21
En horas de la madrugada de este viernes hubo otro incendio estructural en la Ciudad de Guatemala, específicamente en la 5ª avenida y 3ª calle "B" de la colonia Morse, zona 21.
Vecinos del sector se percataron del humo que salía de un local y alertaron rápidamente a los cuerpos de socorro, lo que permitió una pronta respuesta.
La emergencia fue atendida por los Bomberos Municipales, que trabajaron por varios minutos en el lugar para poder controlar la situación.
"La oportuna intervención de nuestros elementos logra controlar y sofocar un incendio que amenazaba con extenderse a todo el inmueble", dijo un portavoz de la institución.
Asimismo, confirmó que el incidente no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales que, hasta el momento, no han sido cuantificados.