Pareja grabada robando emblemas de vehículos en la capital

Un video que circula en redes sociales ha vuelto a poner en evidencia un problema recurrente en la Ciudad de Guatemala: el robo de emblemas de vehículos estacionados en la vía pública. Las imágenes, grabadas en la colonia Alameda Norte, zona 18, muestran a una pareja —un hombre y una mujer— que aparentemente actúa con total naturalidad mientras comete el ilícito.
En el video se observa a ambos caminar de la mano como cualquier pareja. Sin embargo, tras verificar que no haya personas cerca, la mujer vigila el área mientras el hombre se acerca discretamente a un vehículo y arranca el emblema de la parte frontal. Luego, sin mostrar nerviosismo, toma nuevamente de la mano a la mujer y continúan su camino con aparente tranquilidad, para no levantar sospechas.
Aumenta el robo de emblemas de vehículos
Según autoridades y vecinos del sector, este tipo de robos no es nuevo y ha aumentado debido a varios factores: la falta de cámaras de vigilancia, la escasa presencia policial y el posible contubernio entre supuestos cuidadores de carros y delincuentes. Mercados de las zonas 1, 6, 11y áreas de la zona 8 figuran entre los puntos donde, según denuncias ciudadanas, se comercializan las insignias robadas.
Investigaciones señalan que los sectores donde más se reportan estos hechos son las zonas 1, 5, 6, 9 y 11, generalmente áreas con elevado flujo vehicular y gran cantidad de autos estacionados en la vía pública.
Otro factor que favorece este delito es la operación de los llamados aparta parqueos, quienes en ocasiones —según denuncias— permiten o colaboran con quienes roban piezas de vehículos.
Expertos recomiendan a los propietarios colocar remaches de seguridad en los emblemas y evitar estacionar en áreas sin vigilancia, además de instalar alarmas o sensores adicionales para reducir el riesgo de ser víctimas de estos robos.