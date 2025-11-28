 Pareja grabada robando emblemas de vehículos en la capital
Nacionales

De la mano y sin prisa, pareja es grabada robando emblemas de vehículos en la capital (VIDEO)

Denuncias revelan las zonas de la capital con más robos de emblemas de vehículos.

Simulan un paseo normal y terminan robando emblemas en zona 18,, Captura de pantalla video Facebook.
Simulan un paseo normal y terminan robando emblemas en zona 18, / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula en redes sociales ha vuelto a poner en evidencia un problema recurrente en la Ciudad de Guatemala: el robo de emblemas de vehículos estacionados en la vía pública. Las imágenes, grabadas en la colonia Alameda Norte, zona 18, muestran a una pareja —un hombre y una mujer— que aparentemente actúa con total naturalidad mientras comete el ilícito.

En el video se observa a ambos caminar de la mano como cualquier pareja. Sin embargo, tras verificar que no haya personas cerca, la mujer vigila el área mientras el hombre se acerca discretamente a un vehículo y arranca el emblema de la parte frontal. Luego, sin mostrar nerviosismo, toma nuevamente de la mano a la mujer y continúan su camino con aparente tranquilidad, para no levantar sospechas.

Aumenta el robo de emblemas de vehículos 

Según autoridades y vecinos del sector, este tipo de robos no es nuevo y ha aumentado debido a varios factores: la falta de cámaras de vigilancia, la escasa presencia policial y el posible contubernio entre supuestos cuidadores de carros y delincuentes. Mercados de las zonas 1, 6, 11y áreas de la zona 8 figuran entre los puntos donde, según denuncias ciudadanas, se comercializan las insignias robadas.

Investigaciones señalan que los sectores donde más se reportan estos hechos son las zonas 1, 5, 6, 9 y 11, generalmente áreas con elevado flujo vehicular y gran cantidad de autos estacionados en la vía pública.

Autoridades revelan cuánto podrían ganar al mes los aparta-parqueos en la capital

Este es el plan de las autoridades para poner fin al negocio de los aparta-parqueos en la ciudad de Guatemala.

Otro factor que favorece este delito es la operación de los llamados aparta parqueos, quienes en ocasiones —según denuncias— permiten o colaboran con quienes roban piezas de vehículos.

Expertos recomiendan a los propietarios colocar remaches de seguridad en los emblemas y evitar estacionar en áreas sin vigilancia, además de instalar alarmas o sensores adicionales para reducir el riesgo de ser víctimas de estos robos.

Lluvias y descenso leve de temperatura por frente fríot
Lluvias y descenso leve de temperatura por frente frío

08:03 AM, Nov 28
Irán no asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washingtont
Irán no asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington

06:54 AM, Nov 28
Autoridades revelan cuánto podrían ganar al mes los aparta-parqueos en la capitalt
Autoridades revelan cuánto podrían ganar al mes los aparta-parqueos en la capital

06:00 AM, Nov 28
Instituto de la Víctima apelará resolución en el caso de Florecita Cobián contra Pedro Cuevast
Instituto de la Víctima apelará resolución en el caso de Florecita Cobián contra Pedro Cuevas

07:53 AM, Nov 28

