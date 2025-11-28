Sismo - temblor en Guatemala hoy, viernes 28 noviembre 2025

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 14:06 horas de este viernes 28 de noviembre se registró un sismo en el territorio guatemalteco, el cual fue reportado sensible en diferentes sectores.
De acuerdo con la información compartida por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos del ente investigador, el temblor tuvo 5.8 de magnitud, con región epicentral en México, aproximadamente a 13 kilómetros el este del departamento de Escuintla.
Las autoridades de protección civil implementaron el protocolo respectivo ante este tipo de eventos para determinar si hubo algún daño material o personal, sin que hasta el momento se haya reportado alguno.
Preliminarmente se conoció que el temblor fue sensible en diferentes áreas de los departamentos de San Marcos, Retalhuleu, Escuintla y Guatemala, entre otros.
Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.
Recomendaciones por sismo
La Conred recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:
Si está en un lugar público
- Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
- Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
- Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.
Si está en el hogar
- Mantener la calma.
- Activar el Plan Familiar de Respuesta.
- Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.
Si está en la calle
- Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
- Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
- Atender las recomendaciones de las autoridades.