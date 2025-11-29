Sube a 9 el número de heridos por colisión en Zacapa

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que durante la mañana de este sábado 29 de noviembre de 2025 ocurrió una quíntuple colisión en el kilómetro 126 de la carretera al Atlántico, cuyo número de heridos aumentó a nueve. El portavoz de ese cuerpo de Socorro, Edwin Xeper, informó que en el área atendieron a otras personas con heridas menores y crisis nerviosa.
Además, reiteró que otra institución bomberil también hizo el traslado de varias personas heridas. Con un total de nueve lesionados, la institución de socorro estableció que el listado de afectados es el siguiente:
- Brandon Solares, 14 años,
- Nahomi Solares, 10 años,
- Darío Pérez, 62 años,
- Carmen Solares, 32 años,
- Fabiola Rosales, 35 años,
- Virginia López, 70 años,
- Manuela Ragorachel, 57 años,
- Génesis Gómez, 1 año,
- Cristofer Gómez, 6 años.
Los Bomberos Municipales Departamentales indicaron que las personas heridas son originarias de San Lucas Sacatepéquez.
En el accidente de tránsito se vio involucrado un camión que aparentemente se quedó sin frenos, por lo que embistió a por lo menos tres carros en el área y a otro camión.
Con información del periodista Juan Carlos Chanta.