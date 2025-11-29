Temblor de 5.4 reporta Insivumeh durante la madrugada

Durante la madrugada, un temblor de 5.4 fue reportado por las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) en el territorio nacional, sin que se reportaran daños por el mismo. El ente científico añadió que el movimiento de tierra tuvo epicentro frente a las costas de El Salvador, pero que fue sensible en la costa sur y otros departamentos de Guatemala.
El informe de las autoridades añadió que el temblor tuvo lugar a las 00:52:43 horas de este sábado 29 de noviembre de 2025. Asimismo, en otra publicación, el Insivumeh precisó que durante el pasado viernes ocurrieron 24 sismos, de los que solo fue reportado uno como sensible.
El fenómeno sensible del viernes pasado fue de 5.8 grados, según las publicaciones oficiales. Expertos del Insivumeh explicaron que ese sismo tuvo epicentro en territorio mexicano y no causó alarma o heridos en Guatemala.
Recomendaciones en caso de sismo
Conred resaltó la importancia de mantener la calma durante un movimiento sísmico y resaltó que en caso de más temblores, no se deben utilizar elevadores. "Tenga lista su mochila de las 72 horas y el kit de mascotas", agregaron las autoridades de la Conred.
La entidad también pidió alejarse de ventanas, repisas y vidrios en caso de más temblores. En caso de permanecer en la vía pública, Conred pidió mantenerse alejados de postes, ventanas u objetos que se puedan caer, en ese sentido, la entidad pidió evacuar a lugares seguros.