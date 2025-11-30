 Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivo
Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivo

La PMT de Guatemala implementará un operativo que constará de 150 agentes y 2 mil señales temporales.

La PMT de la Ciudad de Guatemala implementará acciones de prevención en cercanías del Campo Marte. , Archivo.
La PMT de la Ciudad de Guatemala implementará acciones de prevención en cercanías del Campo Marte. / FOTO: Archivo.

La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala (PMT) anunció varios operativos en los alrededores del Campo Marte para este domingo 30 de noviembre de 2025, por una actividad de afluencia masiva. El gerente de comunicación de EMETRA, Amílcar Montejo, informó que habrá presencia policial en los sectores cercanos al área donde se desarrollará el evento.

Montejo explicó que el operativo arrancará a las 13:00 horas, porque se espera que a esa hora empiece la demanda masiva de personas que buscan presenciar el espectáculo de luces.

El comunicador precisó que los agentes de la PMT se enfocarán en la administración del tránsito vehicular y estarán en apresto para hacer cierres y desvíos si es necesario. Agregó que no se descarta hacer desvíos en la 12 avenida de la zona 5 si así se requiere.

En una entrevista exclusiva a Patrullaje Informativo de Emisoras Unidas, Montejo explicó que no se permitirá que los vehículos se estacionen en lugares cercanos a curvas o frente a parqueos de residencias.

Asimismo, el experto indicó que se prohibirá que los automotores se estacionen en calles principales, para que las vías estén expeditas. El comunicador indicó que impdirán el estacionamiento en doble fila en las áreas destinadas.

En Guatemala, esta costumbre fusiona aspectos religiosos y culturales, ha evolucionado y ahora incluye la quema de piñatas en forma de diablitos en lugar de la basura, reflejando preocupaciones ambientales contemporáneas.

Una actividad para la familia

Montejo mencionó que la convocatoria es para que los guatemaltecos puedan vivir el evento del Campo Marte pensando en que es una actividad familiar, "llegar a divertirse, entretenerse, pasarla bien con su familia; muchos vamos por recuerdos de familiares que ya no están, pero debemos hacerlo con responsabilidad".

Por esa razón, Montejo recomendó a los guatemaltecos llegar a lugar del evento en taxi o en vehículos de plataforma o aplicación, porque el objetivo debe ser pasarla bien.

Asimismo, el entrevistado pidió a los guatemaltecos no abarrotar las pasarelas, para evitar riesgos innecesarios y otros peligros.

