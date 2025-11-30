 Conmoción en Escuintla por muerte de Rosalío niño de 10 años
Nacionales

Conmoción en Escuintla por muerte de Rosalío, niño de 10 años

Mientras las investigaciones avanzan, familiares de Rosalío Estrada Hernández exigen justicia y respuestas.

Bomberos Voluntarios de la 18 compañía, ubicada en Santa Lucía Cotzumalgapa, compartieron imágenes del procedimiento de búsqueda., Bomberos Voluntarios.
Bomberos Voluntarios de la 18 compañía, ubicada en Santa Lucía Cotzumalgapa, compartieron imágenes del procedimiento de búsqueda. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

La tragedia y el luto llegaron a la casa de la familia Estrada Hernández, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, luego de que se confirmara la muerte de Rosalío, un niño de 10 años que fue reportado como desaparecido por medio de una alerta Alba-Keneth del pasado martes 18 de noviembre.

Según la cronología de los hechos, publicada por medios locales, el menor desapareció el lunes 17 de noviembre, pero sus restos fueron encontrados semienterrados hasta el pasado domingo 23, por un pescador que notó la presencia del fallecido.

Sin embargo, el cuerpo del pequeño permanece en los laboratorios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), porque habría sido encontrado con el rostro desfigurado. El pescador que lo encontró también narró que cerca del área había aves de rapiña rondando al pequeño.

El padre del menor relató que salió a la tienda el día de la desaparición y al regresar Rosalío llegó para acompañarlo de regreso a su vivienda. El entrevistado agregó que el camino es oscuro y su pequeño se adelantó varias veces, pese a que él le gritó repetidamente para que no lo dejara; no obstante, lo perdió de vista.

Al llegar a su hogar, el menor no estaba, por lo que el progenitor pensó que se había ido a la casa de sus tíos, por lo que se durmió. Al día siguiente se comunicó con los familiares, pero la sorpresa fue que Rosalío nunca llegó a ninguno de esos destinos.

Arranca la búsqueda de Rosalío

Como consecuencia, la familia denunció la desaparición de Rosalío y empezaron a buscarlo en una travesía que tardó al menos tres días. En redes sociales, distintos perfiles compartieron fotos de como vecinos, policías, bomberos y hasta soldados participaron en las tareas de localización.

Fue el 23 de noviembre cuando el menor fue encontrado fallecido a eso de las 16:30 horas y según las autoridades, tenía varios días de haber muerto.

Ahora las autoridades realizan las investigaciones del caso para determinar responsabilidades y encontrar a los responsables del crimen que conmociona a toda la comunidad de Santa Lucía Cotzualguapa.

