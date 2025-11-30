BANGUAT inyecta Q7 mil millones por demanda de efectivo

El Banco de Guatemala (BANGUAT) inyectó Q7 mil millones en efectivo para fin de año, con el objetivo de cubrir la mayor demanda de liquidez durante las fiestas; esta inyección se basa en un incremento de circulación, para facilitar las transacciones, especialmente por los pagos de aguinaldo y las compras de temporada. El presidente del BANGUAT, Álvaro González Ricci, explicó que estas acciones no tienen efectos inflacionarios por ser temporales.
Ricci agregó que para estas fechas siempre hay una inyección de efectivo y que esa acción no genera efectos inflacionarios, porque es temporal y básicamente es exceso de liquidez adicional que recogen los bancos del sistema y posteriormente lo trasladan al BANGUAT.
El funcionario añadió que los bancos del sistema ya están preparados en este sentido, por actividades comerciales como el "Black Friday". "Recordemos que, en este día hay muchas ofertas, principalmente en Estados Unidos (EE. UU.), aunque aquí ya hemos adoptado muchos feriados o muchas ofertas de estos en países", indicó el funcionario.
"Se podría esperar un incremento en la demanda de productos estadounidenses, a través de las importaciones, porque ya es posible hacer pedidos en línea", opinó el titular del BANGUAT. "No es nada que vaya a alterar ningún indicador macroeconómico del país, estos montos se revierten gradualmente durante el mes de enero", reiteró.
Recomendaciones para invertir el aguinaldo
Durante esta semana, la Superintendencia de Bancos publicó un listado de 10 sugerencias para aprovechar el aguinaldo al máximo. La entidad explicó que las ideas que compartió tienen el objetivo de fortalecer la salud financiera individual y familiar:
1. Utilice el aguinaldo de forma consciente, evitando compras impulsivas o innecesarias.
2. Asigne una parte del dinero para saldar deudas de corto plazo o reducir aquellas de largo plazo.
3. Dedique la mayor cantidad posible al ahorro.
4. Considere invertir en metas futuras, como educación o proyectos personales.
5. Priorice la contratación o el pago de primas de seguro, protegiendo el bienestar familiar.
6. Identifique sus necesidades prioritarias y aproveche descuentos por pago al contado.
7. Dialogue con su familia sobre la relevancia del consumo informado y el ahorro.
8. Destine el aguinaldo al pago de servicios indispensables como mantenimiento del vehículo o estudios.
9. Reserve un porcentaje para reparaciones o mantenimiento del hogar.
10. Revise sus metas financieras y analice cómo el aguinaldo puede ayudarle a lograrlas.
Con información de las periodistas Dayana Rashón y Nancy Álvarez.