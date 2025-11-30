 BANGUAT inyecta Q7 mil millones por demanda de efectivo
Nacionales

BANGUAT inyecta Q7 mil millones por demanda de efectivo

La medida del BANGUAT obedece a la necesidad de efectivo para transacciones por las ofertas de fin de año.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos., Archivo.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

El Banco de Guatemala (BANGUAT) inyectó Q7 mil millones en efectivo para fin de año, con el objetivo de cubrir la mayor demanda de liquidez durante las fiestas; esta inyección se basa en un incremento de circulación, para facilitar las transacciones, especialmente por los pagos de aguinaldo y las compras de temporada. El presidente del BANGUAT, Álvaro González Ricci, explicó que estas acciones no tienen efectos inflacionarios por ser temporales.

Ricci agregó que para estas fechas siempre hay una inyección de efectivo y que esa acción no genera efectos inflacionarios, porque es temporal y básicamente es exceso de liquidez adicional que recogen los bancos del sistema y posteriormente lo trasladan al BANGUAT.

El funcionario añadió que los bancos del sistema ya están preparados en este sentido, por actividades comerciales como el "Black Friday".  "Recordemos que, en este día hay muchas ofertas, principalmente en Estados Unidos (EE. UU.), aunque aquí ya hemos adoptado muchos feriados o muchas ofertas de estos en países", indicó el funcionario.

"Se podría esperar un incremento en la demanda de productos estadounidenses, a través de las importaciones, porque ya es posible hacer pedidos en línea", opinó el titular del BANGUAT. "No es nada que vaya a alterar ningún indicador macroeconómico del país, estos montos se revierten gradualmente durante el mes de enero", reiteró.

Recomendaciones para invertir el aguinaldo

Durante esta semana, la Superintendencia de Bancos publicó un listado de 10 sugerencias para aprovechar el aguinaldo al máximo. La entidad explicó que las ideas que compartió tienen el objetivo de fortalecer la salud financiera individual y familiar:

1.   Utilice el aguinaldo de forma consciente, evitando compras impulsivas o innecesarias.

2.   Asigne una parte del dinero para saldar deudas de corto plazo o reducir aquellas de largo plazo.

3.   Dedique la mayor cantidad posible al ahorro.

4.   Considere invertir en metas futuras, como educación o proyectos personales.

5.   Priorice la contratación o el pago de primas de seguro, protegiendo el bienestar familiar.

6.   Identifique sus necesidades prioritarias y aproveche descuentos por pago al contado.

7.   Dialogue con su familia sobre la relevancia del consumo informado y el ahorro.

8.   Destine el aguinaldo al pago de servicios indispensables como mantenimiento del vehículo o estudios.

9.   Reserve un porcentaje para reparaciones o mantenimiento del hogar.

10.               Revise sus metas financieras y analice cómo el aguinaldo puede ayudarle a lograrlas.

Con información de las periodistas Dayana Rashón y Nancy Álvarez.

Ataque con arma blanca dentro de autobús deja varios heridos

Al menos 13 personas requirieron atención de los Bomberos Voluntarios, tras momentos de pánico dentro de un autobús.

En Portada

Insivumeh prevé viento acelerado y temperaturas muy bajast
Nacionales

Insivumeh prevé viento acelerado y temperaturas muy bajas

07:16 AM, Nov 30
Cuatro muertos y 19 heridos en una fiesta de cumpleaños infantil en California t
Internacionales

Cuatro muertos y 19 heridos en una fiesta de cumpleaños infantil en California

08:25 AM, Nov 30
Accidente de motocicleta deja un fallecido y dos mujeres heridast
Nacionales

Accidente de motocicleta deja un fallecido y dos mujeres heridas

07:40 AM, Nov 30
Lionel Messi y Thomas Müller disputarán la final de la MLSt
Deportes

Lionel Messi y Thomas Müller disputarán la final de la MLS

07:35 AM, Nov 30

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadPNCEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos