Ataque con arma blanca dentro de autobús deja varios heridos

Momentos de pánico vivieron varios pasajeros de un autobús que se dirigía hacia la Colonia Nimajuyú, zona 21, cuando ocurrió un ataque con arma blanca en el interior de la unidad, durante la tarde de este sábado 29 de noviembre de 2025.
Según el reporte de los cuerpos de socorro, tres personas tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial para recibir apoyo por lesiones de gravedad, mientras que otras diez necesitaron apoyo psicológico por el temor que les causó la agresión.
Los rescatistas afirmaron que la agresión se registró cuando el bus del servicio urbano de pasajeros recorría el tramo del bulevar Liberación y 14 calle, de la zona 8 capitalina. Según el reporte, en ese momento "varios pasajeros que se dirigían hacia la colonia Nimajuyú y fueron agredidos dentro de un bus de rutas urbanas".
Traslado de pasajeros del autobús
Los paramédicos llegaron al lugar del altercado a bordo de varias ambulancias que fueron utilizadas para trasladar a los tres pasajeros más afectados hacia el hospital de accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Los rescatistas describieron que "todos -los pasajeros- iban con lesiones en la cabeza".
"De manera preliminar, se presume que el ataque habría ocurrido durante un asalto dentro de la unidad de transporte", compartieron los rescatistas.
Según las imágenes compartidas por el departamento de prensa de los Bomberos Voluntarios, uno de los pasajeros tuvo que ser trasladado en camilla hasta la emergencia de la citada sede del IGSS. El afectado recibió heridas en el rostro cabeza y una de las manos.
En otras escenas, los rescatistas mostraron el traslado de dos mujeres afectadas, quienes lograron entrar caminando al área de emergencias, aunque con vendas en el rostro y cabeza.
Al lugar del incidente acudieron rescatistas de la estación central y 10ª. compañía de los Bomberos Voluntarios, según la rotulación de las ambulancias 1424 y 1302.