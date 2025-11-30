 Insivumeh prevé viento acelerado y temperaturas muy bajas
Nacionales

Insivumeh prevé viento acelerado y temperaturas muy bajas

Las autoridades pidieron precaución por la existencia de viento norte acelerado, nublados con lloviznas o lluvias en las zonas norte y sur.

Compartir:
Se mantienen abiertos albergues a causa de las bajas temperaturas, Archivo
Se mantienen abiertos albergues a causa de las bajas temperaturas / FOTO: Archivo

Según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para este domingo 30 de noviembre se espera viento norte acelerado, nublados con lloviznas o lluvias sobre la zonas norte y sur del país.

El ente científico precisó que durante el amanecer y la mañana se experimentará un amanecer con neblina y posibles lloviznas en las regiones del Caribe y Franja Transversal del Norte. Además, la entidad anunció "temperaturas muy bajas en los lugares más elevados del país".

En el Altiplano Central y Valles de Oriente, el Insivumeh informó que se espera nubosidad dispersa, alternando con nublados parciales y viento norte ligero, moderado, en sectores montañosos o con cañones.

También consulte: La Quema del Diablo: una tradición que combina fe, historia y controversias ambientales

La Quema del Diablo: una tradición que combina fe, historia y controversias ambientales

En Guatemala, esta costumbre fusiona aspectos religiosos y culturales, ha evolucionado y ahora incluye la quema de piñatas en forma de diablitos en lugar de la basura, reflejando preocupaciones ambientales contemporáneas.

Condiciones del clima para la tarde y noche

Según el Insivumeh, "la entrada de humedad desde ambos litorales promoverá los nublados con lloviznas o lluvias intermitentes principalmente en las regiones del norte, Franja Transversal del Norte, caribe, Bocacosta, occidente y Altiplano Central, sin descartar lluvias en el resto del territorio nacional".

El departamento de pronósticos añadió que "persistirán las bajas temperaturas durante la noche, en los sectores más elevados de occidente y Altiplano Central".

Ante la perspectiva climática, el Insivumeh recomendó continuar con las precauciones necesarias ante posibles lluvias y viento acelerado. Por las bajas temperaturas, la entidad pidió abrigarse bien durante la noche y madrugada.

La Quema del Diablo: una tradición que combina fe, historia y controversias ambientales

En Guatemala, esta costumbre fusiona aspectos religiosos y culturales, ha evolucionado y ahora incluye la quema de piñatas en forma de diablitos en lugar de la basura, reflejando preocupaciones ambientales contemporáneas.

En Portada

Insivumeh prevé viento acelerado y temperaturas muy bajast
Nacionales

Insivumeh prevé viento acelerado y temperaturas muy bajas

07:16 AM, Nov 30
Cuatro muertos y 19 heridos en una fiesta de cumpleaños infantil en California t
Internacionales

Cuatro muertos y 19 heridos en una fiesta de cumpleaños infantil en California

08:25 AM, Nov 30
Accidente de motocicleta deja un fallecido y dos mujeres heridast
Nacionales

Accidente de motocicleta deja un fallecido y dos mujeres heridas

07:40 AM, Nov 30
Lionel Messi y Thomas Müller disputarán la final de la MLSt
Deportes

Lionel Messi y Thomas Müller disputarán la final de la MLS

07:35 AM, Nov 30

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadPNCEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos