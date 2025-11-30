Insivumeh prevé viento acelerado y temperaturas muy bajas

Según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para este domingo 30 de noviembre se espera viento norte acelerado, nublados con lloviznas o lluvias sobre la zonas norte y sur del país.
El ente científico precisó que durante el amanecer y la mañana se experimentará un amanecer con neblina y posibles lloviznas en las regiones del Caribe y Franja Transversal del Norte. Además, la entidad anunció "temperaturas muy bajas en los lugares más elevados del país".
En el Altiplano Central y Valles de Oriente, el Insivumeh informó que se espera nubosidad dispersa, alternando con nublados parciales y viento norte ligero, moderado, en sectores montañosos o con cañones.
Condiciones del clima para la tarde y noche
Según el Insivumeh, "la entrada de humedad desde ambos litorales promoverá los nublados con lloviznas o lluvias intermitentes principalmente en las regiones del norte, Franja Transversal del Norte, caribe, Bocacosta, occidente y Altiplano Central, sin descartar lluvias en el resto del territorio nacional".
El departamento de pronósticos añadió que "persistirán las bajas temperaturas durante la noche, en los sectores más elevados de occidente y Altiplano Central".
Ante la perspectiva climática, el Insivumeh recomendó continuar con las precauciones necesarias ante posibles lluvias y viento acelerado. Por las bajas temperaturas, la entidad pidió abrigarse bien durante la noche y madrugada.