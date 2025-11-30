Ocupantes de carro sobreviven a una caída de 100 metros

Los ocupantes de un carro tipo sedán que cayó en un barranco de unos 100 metros de profundidad sobrevivieron y fueron rescatados durante la madrugada de este domingo 30 de noviembre. Bomberos Municipales Departamentales reportaron que el percance ocurrió en el kilómetro 42 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Sanarate, El Progreso.
Haciendo uso de camillas y lazos, los rescatistas descendieron a lo profundo de la hondonada, en medio de la oscuridad de la noche, para sacar a los heridos. En total fueron dos los hombres rescatados del abismo, quienes fueron trasladadas a la emergencia de un centro asistencial.
El citado cuerpo de rescatistas narró que los paramédicos que atendieron la emergencia llegaron al área del percance a bordo de las ambulancias con placas RD-115 y AD-127.
Identifican a los dos heridos
Medios locales indicaron que los hombres rescatados con vida, pero con heridas de consideración son Ricardo Contreras Morales, de 22 años y Luis Contreras Morales, de 27.
Ambos heridos iban a bordo de un carro tipo sedán cuando cayeron en el barranco. Según publicaciones en redes sociales, ambas personas son originarios del departamento de Zacapa.
Bomberos Municipales Departamentales instaron a la población guatemalteca a reportar sus emergencias a los números telefónicos 53673523 o al 1554.
Mientras tanto, las autoridades investigan si el accidente de tránsito fue ocasionado por el estado de la carretera, fallas mecánicas o algún error humano en la conducción del vehículo.
