 Ocupantes de carro sobreviven a una caída de 100 metros
Nacionales

Ocupantes de carro sobreviven a una caída de 100 metros

Bomberos Municipales Departamentales de Sanarate, El Progreso, rescataron con vida a dos hombres, luego de caer en un barranco.

Compartir:
Los rescatistas acudieron al llamado de otros conductores, quienes reportaron el accidente de tránsito., Bomberos Municipales Departamentales.
Los rescatistas acudieron al llamado de otros conductores, quienes reportaron el accidente de tránsito. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Los ocupantes de un carro tipo sedán que cayó en un barranco de unos 100 metros de profundidad sobrevivieron y fueron rescatados durante la madrugada de este domingo 30 de noviembre. Bomberos Municipales Departamentales reportaron que el percance ocurrió en el kilómetro 42 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Sanarate, El Progreso.

Haciendo uso de camillas y lazos, los rescatistas descendieron a lo profundo de la hondonada, en medio de la oscuridad de la noche, para sacar a los heridos. En total fueron dos los hombres rescatados del abismo, quienes fueron trasladadas a la emergencia de un centro asistencial.

El citado cuerpo de rescatistas narró que los paramédicos que atendieron la emergencia llegaron al área del percance a bordo de las ambulancias con placas RD-115 y AD-127.

Identifican a los dos heridos

Medios locales indicaron que los hombres rescatados con vida, pero con heridas de consideración son Ricardo Contreras Morales, de 22 años y Luis Contreras Morales, de 27.

Ambos heridos iban a bordo de un carro tipo sedán cuando cayeron en el barranco. Según publicaciones en redes sociales, ambas personas son originarios del departamento de Zacapa.

Bomberos Municipales Departamentales instaron a la población guatemalteca a reportar sus emergencias a los números telefónicos 53673523 o al 1554.

Mientras tanto, las autoridades investigan si el accidente de tránsito fue ocasionado por el estado de la carretera, fallas mecánicas o algún error humano en la conducción del vehículo.

También consulte: Sube a 9 el número de heridos por quíntuple colisión en Zacapa

Sube a 9 el número de heridos por quíntuple colisión en Zacapa

Según nuevos detalles de la quíntuple colisión de la ruta al Atlántico, entre los lesionados figuran tres menores de edad y dos personas de la tercera edad.

En Portada

Insivumeh prevé viento acelerado y temperaturas muy bajast
Nacionales

Insivumeh prevé viento acelerado y temperaturas muy bajas

07:16 AM, Nov 30
Cuatro muertos y 19 heridos en una fiesta de cumpleaños infantil en California t
Internacionales

Cuatro muertos y 19 heridos en una fiesta de cumpleaños infantil en California

08:25 AM, Nov 30
Accidente de motocicleta deja un fallecido y dos mujeres heridast
Nacionales

Accidente de motocicleta deja un fallecido y dos mujeres heridas

07:40 AM, Nov 30
Lionel Messi y Thomas Müller disputarán la final de la MLSt
Deportes

Lionel Messi y Thomas Müller disputarán la final de la MLS

07:35 AM, Nov 30

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadPNCEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos