 Guatemala incauta 600 paquetes de cocaína en el Pacífico
Nacionales

Guatemala incauta más de 600 paquetes de cocaína en el Pacífico procedentes de Suramérica

El alijo de cocaína fue encontrado tras una investigación sobre una embarcación que arribó a las costas guatemaltecas.

Compartir:
Foto ilustrativa, de archivo: PNC/EU
Foto ilustrativa / FOTO: de archivo: PNC/EU

Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron este lunes, 1 de diciembre, más de 600 paquetes de cocaína que llegaron al país centroamericano procedentes de Suramérica.

La droga fue localizada en un inmueble del rancho El Edén, situado en el puerto de Iztapa, en el departamento (provincia) de Escuintla, a más de 100 kilómetros al sur de la capital guatemalteca, informó el portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Monroy.

El alijo de cocaína fue encontrado tras una investigación sobre una embarcación que arribó a las costas del Pacífico de Guatemala procedente de Colombia, agregaron las autoridades.

Monroy puntualizó que son más de 600 los paquetes rectangulares incautados durante los allanamientos judiciales, si bien aclaró que aún se desconoce el peso exacto y el valor de la droga.

* Le puede interesar:

La CIDH alerta del “grave debilitamiento” de la democracia y la justicia en Guatemala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe que incluye 43 recomendaciones para el Estado de Guatemala, destacando la urgencia de reformas estructurales para garantizar la independencia judicial.

Narcotráfico en la región

Debido a su posición geográfica, el territorio guatemalteco es utilizado como puente por las redes internacionales para traficar cocaína desde Sudamérica hacia el mercado estadounidense, su principal consumidor.

Estadísticas preliminares oficiales indican que durante este año se han decomisado en Guatemala más de ocho toneladas de cocaína y se han capturado a 19 presuntos narcotraficantes pedidos en extradición por Estados Unidos.

El año pasado, las fuerzas de seguridad decomisaron más de 18.000 kilos de cocaína y nueve millones de arbustos de hoja de coca, marihuana y amapola, capturaron capturó a 18 supuestos narcotraficantes solicitados en extradición por la Justicia estadounidense.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ha reiterado que se mantienen los esfuerzos continuos e integrales del Gobierno de Guatemala para garantizar la seguridad ciudadana.

Asimismo, ha manifestado su compromiso de continuar trabajando bajo coordinación interinstitucional y transparencia en defensa de la seguridad y el bienestar de la población.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

En Portada

Comisionada de la CIDH: No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguidot
Nacionales

Comisionada de la CIDH: "No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguido"

10:45 AM, Dic 01
Técnico de Alajuelense pide respeto para Xelajú MCt
Deportes

Técnico de Alajuelense "pide respeto" para Xelajú MC

10:32 AM, Dic 01
La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redest
Viral

La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redes

09:06 AM, Dic 01
Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensajet
Farándula

Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensaje

08:36 AM, Dic 01

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoDonald TrumpPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos