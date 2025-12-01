 Magistrados titulares retoman labores en el TSE
Nacionales

Magistrados titulares retoman labores en el TSE

Se otorgó un amparo provisional a los cuatro integrantes titulares del Tribunal Supremo Electoral señalados en el caso TREP, por lo que podrán seguir ejerciendo mientras resuelven su situación legal.

Compartir:
magistrados TSE,
magistrados TSE / FOTO:

Los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que permanecían suspendidos de sus cargos pudieron retomar este lunes, 1 de diciembre, sus funciones después de que la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió a su favor y les otorgó un amparo provisional.

El fallo fue emitido el pasado 27 de noviembre y los magistrados fueron notificados un día después. Desde ese momento, se anunció que estarían regresando para que el pleno del órgano electoral quedara integrado nuevamente, cuando ya quedan menos de cuatro meses para que finalice su gestión.

Los togados que retomaron sus funciones son: Irma Palencia, Mynor Franco, Ranulfo Rojas y Gabriel Aguilera. El último de ellos es el actual presidente del TSE, aunque Blanca Alfaro ha estado ejerciendo esa posición ante la restricción que existía para que se acercaran a las oficinas del tribunal.

En Portada

Comisionada de la CIDH: No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguidot
Nacionales

Comisionada de la CIDH: "No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguido"

10:45 AM, Dic 01
Técnico de Alajuelense pide respeto para Xelajú MCt
Deportes

Técnico de Alajuelense "pide respeto" para Xelajú MC

10:32 AM, Dic 01
La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redest
Viral

La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redes

09:06 AM, Dic 01
Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensajet
Farándula

Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensaje

08:36 AM, Dic 01

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoEE.UU.PNCDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos