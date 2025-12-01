Magistrados titulares retoman labores en el TSE

Los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que permanecían suspendidos de sus cargos pudieron retomar este lunes, 1 de diciembre, sus funciones después de que la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió a su favor y les otorgó un amparo provisional.
El fallo fue emitido el pasado 27 de noviembre y los magistrados fueron notificados un día después. Desde ese momento, se anunció que estarían regresando para que el pleno del órgano electoral quedara integrado nuevamente, cuando ya quedan menos de cuatro meses para que finalice su gestión.
Los togados que retomaron sus funciones son: Irma Palencia, Mynor Franco, Ranulfo Rojas y Gabriel Aguilera. El último de ellos es el actual presidente del TSE, aunque Blanca Alfaro ha estado ejerciendo esa posición ante la restricción que existía para que se acercaran a las oficinas del tribunal.