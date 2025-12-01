Trágico accidente: motorista fallece en ruta al Atlántico

Un motorista falleció en el marco de un accidente de tránsito que se registró en horas de la madrugada de este lunes 1 de diciembre en el kilómetro 90 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción del municipio de San Agustín Acasaguastlán, en el Progreso.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, por causas no establecidas, una persona que se movilizaba en una motocicleta colisionó en la parte trasera de un vehículo de transporte pesado.
Elementos de la estación de la referida localidad, a bordo de la unidad AD-148, se presentaron al lugar después de ser notificados con respecto a una emergencia que había ocurrido y aparentemente había dejado a una persona afectada.
Los técnicos en urgencias médicas encontraron a un hombre que permanecía sobre la cinta asfáltica y presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo. También se encontraba en estado inconsciente.
"Los socorristas informan que al llegar al lugar y realizar la respectiva evaluación correspondiente la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que proceden a notificar a las autoridades correspondientes", informó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar donde ocurrió el percance vial para llevar a cabo las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo de la víctima hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Paso parcialmente cerrado
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que las brigadas de la institución mantienen presencia en el área donde ocurrió el hecho de tránsito en el km. 90 de ruta al Atlántico.
La entidad indicó que debido a la colisión entre el cabezal y la motocicleta que dejó a una persona fallecida está obstruido el carril derecho al sur.
En ese contexto, se instó a los usuarios a conducir con precaución en el sector, pues se mantendrá el cierre parcial hasta que las autoridades finalicen las acciones implementadas en seguimiento a este incidente.