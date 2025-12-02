 Aplazan audiencia de caso vinculado a red que habría filtrado datos
Nacionales

Aplazan audiencia de caso vinculado a red que habría filtrado datos

La audiencia para resolver la situación de Juan Ignacio Berger se llevará a cabo hasta 2026.

Juan Ignacio Berger en Torre de Tribunales el 2 de diciembre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
Juan Ignacio Berger en Torre de Tribunales el 2 de diciembre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado Décimo Penal tenía previsto llevar a cabo este martes, 2 de diciembre, la audiencia de primera declaración en contra de Juan Ignacio Berger, vinculado a un caso que se encuentra bajo investigación y se relaciona con la filtración de información.

El sindicado acudió en horas de la mañana a la Torre de Tribunales para comparecer ante el órgano jurisdiccional; sin embargo, los fiscales del Ministerio Público (MP) no se presentaron, por lo que no se pudo llevar a cabo la diligencia.

Ante la incomparecencia del ente investigador, cuya causa no se dio a conocer, la audiencia fue reprogramada para el 11 de marzo del 2026.

