Aplazan audiencia de caso vinculado a red que habría filtrado datos

El Juzgado Décimo Penal tenía previsto llevar a cabo este martes, 2 de diciembre, la audiencia de primera declaración en contra de Juan Ignacio Berger, vinculado a un caso que se encuentra bajo investigación y se relaciona con la filtración de información.
El sindicado acudió en horas de la mañana a la Torre de Tribunales para comparecer ante el órgano jurisdiccional; sin embargo, los fiscales del Ministerio Público (MP) no se presentaron, por lo que no se pudo llevar a cabo la diligencia.
Ante la incomparecencia del ente investigador, cuya causa no se dio a conocer, la audiencia fue reprogramada para el 11 de marzo del 2026.