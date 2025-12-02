 Mujer fallece en ataque armado en calzada Aguilar Batres
Nacionales

Mujer pierde la vida tras ser atacada al aparentemente oponerse a robo

La víctima viajaba a bordo de una motocicleta en la calzada Aguilar Batres cuando fue agredida con arma de fuego.

mujer muere tras ataque armado en calzada Aguilar Batres
La víctima viajaba en motocicleta cuando fue atacada por desconocidos. / FOTO: Bomberos Municipales

Una mujer murió en el marco de un incidente armado ocurrido en horas de la noche del pasado lunes, 1 de diciembre, en la calzada Raúl Aguilar Batres y 48 calle de la zona 11 del municipio de Villa Nueva, Guatemala. Aparentemente, desconocidos la atacaron tras oponerse a un robo.

Según la información compartida por los Bomberos Municipales, los transeúntes se percataron de la presencia en la vía pública de esta persona que se encontraba herida, por lo que solicitaron el apoyo de la institución para que pudiera ser atendida.

"Automovilistas que circulaban por la ruta reportaron la emergencia a través de la línea de emergencia 123, inicialmente informando sobre un accidente de tránsito. Al llegar al lugar, paramédicos localizaron a una mujer que presentaba heridas causadas por proyectil de arma de fuego en el rostro", explicó Rafael Zúñiga, portavoz de la institución.

Agregó que, tras ser evaluada, los técnicos en urgencias médicas le brindaron asistencia prehospitalaria y realizaron el traslado hacia la emergencia del hospital Roosevelt. Su estado era delicado y al ingresar al centro asistencial fue confirmado su fallecimiento por parte de los médicos de turno.

La víctima no pudo ser identificada, pues no se encontraron documentos personales ni tampoco se acercó algún familiar o conocido que pudiera informar de quién se trataba. Solo se pudo establecer que tenía aproximadamente 25 años de edad.

Foto embed
La víctima fue trasladada a un hospital, donde murió a su ingreso. - Bomberos Municipales

Investigan crimen

Las autoridades correspondientes se hicieron presentes al lugar donde ocurrió el hecho de violencia para realizar las investigaciones del caso y determinar el origen del ataque contra esta persona, así como identificar a los presuntos responsables.

Según información preliminar, la víctima viajaba a bordo de una motocicleta cuando fue atacada por personas desconocidas que portaban armas de fuego. Aparentemente, se habría opuesto a un robo.

Violencia en Guatemala

De acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), basado en datos de la PNC y del Instituto Nacional de Estadística, de enero a agosto de 2025 se registraron en Guatemala 2 mil 154 homicidios, cifra superior a los 1.816 del mismo período en 2024.

Según los registros de incidentes de la Policía, en 2025 ha habido un repunte de muertes violentas comparadas con los mismos meses de 2024. Mayo fue el más violento con 304 asesinatos, seguido por agosto con 283 y marzo con 275.

