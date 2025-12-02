Presidente del TSE descarta fraude electoral

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gabriel Aguilera, brindó detalles este martes 2 de diciembre con respecto a su regreso a la institución, después de meses de no poder ejercer sus funciones debido a una suspensión por decisión judicial que se emitió en el marco del caso TREP, por el cual enfrenta proceso penal.
Aguilera, al igual que otros tres magistrados titulares del órgano electoral, pudieron retomaron sus labores ayer ya que la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió a su favor y les otorgó un amparo provisional.
Aunque fue juramentado como presidente en enero de este año, el magistrado no había podido ejercer por la situación que enfrenta. En su lugar, Blanca Alfaro cumplió las funciones de la Presidencia.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el togado se refirió al debate que surgió durante su ausencia por el tema de quién ocuparía la presidencia del TSE. El funcionario indicó que, en su opinión, no existe una disputa como tal. Aseguró que, lógicamente, en un órgano colegiado hay temas que se discuten, pero que se llega a consensos. También señaló que la ley establece que solo un magistrado titular puede ejercer el cargo.
"Creo que el tribunal pasó por un momento convulso y había ciertas dudas en cuanto a cómo debía continuar el pleno de magistrados ante nuestra ausencia, pero finalmente esto se aclaró. La magistrada Alfaro, como presidenta en funciones, logró avanzar en diferentes temas y alcanzar consensos con los suplentes en los temas que son prioritarios. Yo creo que uno cuando está en un cargo como funcionario público, si hubiera un tema de índole personal hay que dejarlo de lado y darles prioridad a los temas institucionales, y eso fue lo que sucedió", dijo.
En otro tema, señaló que en la actualidad hay un ambiente de "mucha armonía" dentro del pleno de esa institución. Agregó que continúan trabajando en aspectos del próximo proceso electoral y en darle un mensaje de institucionalidad a los empleados del ente electoral.
"La prioridad actual del tribunal es fortalecer el empadronamiento a nivel nacional. Tenemos ya algunos contratos temporales de personas que llegan a apoyar al tribunal, precisamente para las campañas de empadronamiento. Esto se complementará para el otro año y, realmente, tenemos que ser claros: nosotros dejamos la magistratura en aproximadamente cuatro meses. Lo que queremos es hacer una entrega ordenada de los cargos y que los nuevos magistrados tengan la oportunidad de encontrar un tribunal ordenado administrativamente y que las direcciones ya se encuentren realizando su trabajo de cara al proceso electoral 2027", expresó.
Elecciones en Guatemala y caso contra magistrados
Aguilera fue consultado con respecto a cómo se desarrolló el proceso electoral de 2023 y los señalamientos que han surgido en torno al mismo en la línea de supuestas irregularidades, de restricciones para que ciertas personas pudieran participar e incluso de alteración de los resultados.
En ese sentido, consideró que se debe respetar de todas las personas; sin embargo, aseguró que como magistrados pueden aclarar su actuar antes de las votaciones. Explicó que la etapa de inscripción de candidatos siempre genera polémicas, pero ellos se han enfocado en cumplir las normas que existen.
"Si, por ejemplo, determinado candidato no presenta un requisito, pues no es un tema que no es que no lo queramos inscribir, sino que la ley así lo mandata y no se debe inscribir. Creo que cada uno de los casos, sobre todo porque hubo varios casos que no llenaron los requisitos, pero los guatemaltecos no tienen conocimiento porque no fueron mediáticos, pero les podría decir que todos los casos mediáticos los podemos justificar jurídicamente y no es que hayamos descalificado solo porque sí", expresó.
Por aparte, indicó que él y sus compañeros están actualmente sujetos a un proceso judicial en el que desean comprobarle a la población que todo fue en el marco de la ley y que en ninguna forma fue un "negocio dudoso".
Según sus palabras, siempre ha mencionado en diferentes entrevistas que, básicamente, durante el proceso el día de elección, el tribunal lo que hace es apoyar a las juntas electorales, que son conformadas por ciudadanos guatemaltecos y son las que les garantizan la transparencia de los resultados.
"Es una garantía ante el pueblo que no hubo ningún tipo de actuar ilícito el día de las elecciones. Eso es lo que le da una gran certeza a nuestro sistema electoral. Imagínese poner de acuerdo a 130 mil personas que participan en el proceso electoral para que quieran favorecer a determinado partido, eso es totalmente absurdo. Nosotros actuamos conforme a la ley, hicimos nuestro trabajo", añadió.
Finalmente, el magistrado habló del caso en el que está señalado, el cual se relaciona con la supuesta adquisición irregular y sobrevalorada del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un software que se usó en el último proceso electoral. Indicó que este expediente no tiene nada que ver con los resultados electorales y aseguró que este programa nunca falló.
Consideró que la población lo debe tener muy claro y que tal vez es un grupo pequeño el que sigue "empecinado" con este tema de posibles anomalías en los resultados, pues explicó que el sistema electoral guatemalteco no depende de un sistema de transmisión de resultados preliminares y que este no tiene ninguna vinculación jurídica , sino que se fundamenta en el trabajo de ciudadanos en las juntas departamentales electorales, donde se llena el acta 8, que es de papel y física, con firmas de los miembros de la junta y fiscales de partidos políticos.
"Entonces, le quiero dar la certeza a la población guatemalteca que fraude electoral no hubo ni podrá haber en Guatemala nunca. Y el que se atreva a intentar hacer un fraude electoral en Guatemala va a ser tan obvio que lógicamente va a tener problemas jurídicos. Nuestro sistema electoral es muy seguro y recae en los guatemaltecos", concluyó el presidente del TSE.