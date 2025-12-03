 Desaparición de trabajadora municipal en Huité, Zacapa
Nacionales

Investigan desaparición de trabajadora municipal de Huité, Zacapa

Está en desarrollo un operativo en seguimiento de la desaparición de Claudia Pamela Rivas, directora financiera de la municipalidad de Huité.

Allanamientos en Huité, Zacapa, tras desaparición de trabajadora municipal., Ministerio Público
Allanamientos en Huité, Zacapa, tras desaparición de trabajadora municipal. / FOTO: Ministerio Público

Las fuerzas de seguridad y la fiscalía implementaron este miércoles 3 de diciembre un operativo en seguimiento de la investigación por la desaparición de Claudia Pamela Rivas, directora financiera de la Municipalidad de Huité, Zacapa.

De acuerdo con la información compartida por el Ministerio Público (MP), está en desarrollo una serie de diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en inmuebles de esa localidad.

Las acciones están a cargo de personal de la Agencia Fiscal de Huité, que trabaja en coordinación con la fiscalía regional IV Nororiente, la Fiscalía de Distrito de Zacapa y la Fiscalía de la Mujer y con el acompañamiento la Policía Nacional Civil.

"El operativo se desarrolla en seguimiento a un hecho ocurrido el 26 de noviembre de 2025, fecha en la que se reportó la desaparición de una persona", indicó la unidad de Información y Prensa del ente investigador.

Sin rastro de la funcionaria municipal

Claudia Pamela Rivas, de 30 años, está desaparecida desde la semana pasada, por lo que sus familiares notificaron esta situación ante las autoridades y se activó una alerta Isabel-Claudina.

Esta alerta forma parte de un mecanismo oficial de búsqueda de mujeres desaparecidas en Guatemala, implementado desde 2018 con el fin de prevenir la violencia de género y localizar cuanto antes a las víctimas.

En el aviso difundido para intentar localizar a la funcionaria municipal se detalla que fue vista por última vez en la colonia Guayacán, Huité, Zacapa.

Asimismo, se especifica que esta persona tiene ojos café, tez morena clara y mide 1.6 metros. Tiene cabello largo, negro y liso y es de complexión delgada.

Al momento de su desaparición vestía blusa blanca tipo polo con cuello negro y el logotipo de la municipalidad de Huité, así como pantalón negro.

Claudia Pamela Rivas, directora financiera de la Municipalidad de Huité, Zacapa, desapareció el 26 de noviembre. - .

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

