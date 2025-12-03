 Accidente en calzada La Paz: ¿Cómo avanza la entrega del aporte económico para afectados?
Nacionales

Accidente en calzada La Paz: ¿Cómo avanza la entrega del aporte económico para afectados?

El Ministerio de Desarrollo explicó que solo cinco de las familias afectadas están pendientes de recibir el apoyo ofrecido por el Gobierno y detalló a qué se debe.

Accidente de tránsito dejó más de 50 muertos en calzada La Paz
Accidente de tránsito dejó más de 50 muertos en calzada La Paz / FOTO: Omar Solís

El Gobierno de Guatemala brindó detalles este miércoles, 3 de diciembre, acerca del proceso de entrega del aporte económico ofrecido a las familias afectadas por el trágico accidente ocurrido en la calzada La Paz, bajo el puente Belice, a un costado del cementerio Buganvilias, en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

En febrero de este año, un autobús de transporte extraurbano cayó a una hondonada, lo que generó el fallecimiento de 51 personas y dejó a otras heridas.

Cuandio se dio el hecho lamentable, el presidente Bernardo Arévalo declaró luto nacional y, además, anunció que se entregaría un beneficio económico para los sobrevivientes y los parientes de las víctimas mortales.

El ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, explicó esta mañana que se le ha brindado el apoyo financiero ofrecido a 52 de las 57 familias afectadas. Indicó que las cinco que quedan pendientes ha sido eminentemente por situaciones y trámites legales que estas deben realizar y eso ha atrasado poder realizar el pago. Sin embargo, aseguró que se le da seguimiento a estos casos y se espera completar la cobertura a todos los afectados.

"Los problemas legales que en algún momento se han tenido van alrededor de custodias. Me mencionaban un caso sobre los apellidos, que había algún tipo de ajuste que había que hacer en la parte legal para dar soporte al apoyo. Son cosas que, en algún momento, por la naturaleza del accidente, hay familias con niños que quedaron huérfanos y hay que buscar una figura legal que dé sustento a esta ayuda. Es un ejemplo, no un caso específico", explicó.

De acuerdo con el funcionario, simplemente cada familia tiene un caso distinto que hay que tratar de sustentarlo de forma legal para que no haya problemas posteriormente.

Sus declaraciones se dieron durante "La Ronda", la conferencia de prensa semanal que brinda el Ejecutivo, donde Pinto recordó que el aporte para cada una de las familias corresponde a 50 salarios mínimos, que equivalen a alrededor de 186 mil quetzales.

Accidente en calzada La Paz

Durante la madrugada del pasado 10 de febrero, las alertas surgieron tras conocerse de un accidente que había ocurrido en la calzada La Paz, donde el conductor de un bus procedente del departamento de El Progreso perdió el control del volante y esto generó que el vehículo cayera a un barranco.

Los cuerpos de socorro confirmaron que fue aproximadamente a las 04:30 de la madrugada que se recibieron las primeras notificaciones con respecto a este incidente. Se hablaba de un percance vial, pero no se conocía la gran magnitud que había tenido.

Las instituciones de rescate trabajaron durante horas para poder retirar los cuerpos de las víctimas mortales, 54 en total, que permanecían dentro de la unidad de transporte, que estaba semisumergida en un río, para trasladarlos a la superficie. También apoyaron en el rescate de los heridos.

Se mantienen las dudas sobre las causas del percance, aunque se habló preliminarmente de la sobrecarga del bus, exceso de velocidad y posibles fallas mecánicas.

