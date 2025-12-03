 Hechos criminales en la zona 1de Quetzaltenango
Nacionales

Cámaras registran dos hechos criminales que alertan a vecinos de la zona 1de Quetzaltenango

Indignación en Quetzaltenango por doble hecho criminal que quedaron captados en videos.

Doble ataque delincuencial en zona 1 de Xela., Capturan de pantalla video de X.
Doble ataque delincuencial en zona 1 de Xela. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Dos hechos delictivos registrados en video han generado indignación y preocupación entre vecinos de la zona 1 de Quetzaltenango. Ambos sucesos, captados por cámaras de seguridad, evidencian el aumento de asaltos cometidos con extrema facilidad y en cuestión de segundos.

El primer video muestra el momento exacto en que dos delincuentes armados irrumpen en una tienda de conveniencia ubicada Sanata Ana. Las imágenes revelan cómo los sujetos, vestidos completamente de negro, con gorras y mascarillas para ocultar su rostro, ingresan al negocio y de inmediato uno de ellos apunta con un arma de fuego a la encargada.

El asaltante cruza hacia el interior del mostrador y exige que se abra la caja registradora. Segundos después, su cómplice también saca un arma y se dirige al mismo punto, acorralando a la trabajadora.

La mujer, visiblemente aterrada, es obligada a entregar el efectivo mientras ambos ladrones revisan rápidamente el área. Tras cometer el robo, los dos huyen del lugar; según testigos, habrían escapado en una motocicleta.

La víctima quedó en shock en el suelo minutos después de que los delincuentes abandonaran el local. Hasta el momento, las autoridades no han brindado una postura oficial sobre este asalto.

Otro acto delincuencial en la zona 1 de Quetzaltenango

Un segundo video, grabado también en la zona 1 de Quetzaltenango, muestra otro hecho delictivo que ha encendido las alarmas en el sector. En menos de 20 segundos, un hombre con chaleco reflectante color anaranjado se acerca a una camioneta estacionada y arranca el emblema del vehículo. Su vestimenta hace presumir que se hacía pasar por cuidador de carros para pasar desapercibido.

Los vecinos señalan que ambos casos ocurrieron con minutos de diferencia y exigen acciones inmediatas de seguridad, patrullajes constantes y capturas que ayuden a frenar los robos en la zona.

