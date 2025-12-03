Iniciativa Ley Orgánica de la PGN: Dictamen Favorable

La Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso de la República le dio dictamen favorable este miércoles 3 de diciembre a la iniciativa 6594, que dispone aprobar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Esta propuesta ha estado en discusión en las últimas semanas en esa sala legislativa y finalmente se alcanzaron los consensos y firmas necesarios para emitir el dictamen favorable que corresponde al paso final antes de poder trasladarlo al pleno e iniciar el proceso de aprobación.
El proyecto de ley incluye 69 artículos que, en general, se refieren a dejar en claro las funciones principales de la PGN, así como su papel en las fases de la defensa de los derechos del Estado. También establece la construcción de la figura de un consultor del Estado, aparte de la que ya cumple el procurador.
Análisis en la comisión
Álvaro Arzú Escobar, presidente de la comisión, indicó que se trata de una nueva ley orgánica de la PGN y que el proyecto surgió directamente desde lo interno de esa institución, donde fue elaborado no solo en este período, sino que se estuvo construyendo en anteriores administraciones.
Recientemente, el parlamentario hizo referencia a la importancia de la procuraduría, pues señaló que representa los intereses del Estado dentro y fuera del país. Por lo tanto, dijo que están convencidos en la comisión que debe tener una ley orgánica muy fortalecida que le permita llevar a cabo su función.
En cuanto al análisis realizado a lo interno de la comisión que preside, Arzú indicó que se recibió un proyecto de ley "bastante bien hecho", así que como parlamentarios se enfocaron en asuntos de forma, cambiar términos y algunas oraciones para que quedaran más claras, pero sobre el fondo y la naturaleza de la institución hubo pocos cambios.
Mencionó que un aspecto difícil de discutir fue la naturaleza de la institución, porque explicó que no es autónoma, pero sí cumple con la descentralización administrativa y financiera. Según sus palabras, lograr armonizar esos dos puntos fue lo más complejo de la discusión.
"Es una ley que trabajamos por meses en la comisión y es uno de los legados más importantes que podemos dejar, no solo como diputados, sino como comisión, de fortalecer esta institución", expresó días atrás el parlamentario.
Propuesta de ley
