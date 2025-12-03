 Iniciativa Ley Orgánica de la PGN: Dictamen Favorable
Nacionales

Dictamen favorable para la iniciativa de la Ley Orgánica de la PGN

La propuesta busca crear la ley orgánica para la Procuraduría General de la Nación.

Compartir:
La Procurduría General de la Nación (PGN) se opone al convenio de colaboración eficaz en el caso "Mecanismo de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas".
PGN-1 / FOTO:

La Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso de la República le dio dictamen favorable este miércoles 3 de diciembre a la iniciativa 6594, que dispone aprobar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Esta propuesta ha estado en discusión en las últimas semanas en esa sala legislativa y finalmente se alcanzaron los consensos y firmas necesarios para emitir el dictamen favorable que corresponde al paso final antes de poder trasladarlo al pleno e iniciar el proceso de aprobación.

El proyecto de ley incluye 69 artículos que, en general, se refieren a dejar en claro las funciones principales de la PGN, así como su papel en las fases de la defensa de los derechos del Estado. También establece la construcción de la figura de un consultor del Estado, aparte de la que ya cumple el procurador.

* Le puede interesar:

Análisis en la comisión

Álvaro Arzú Escobar, presidente de la comisión, indicó que se trata de una nueva ley orgánica de la PGN y que el proyecto surgió directamente desde lo interno de esa institución, donde fue elaborado no solo en este período, sino que se estuvo construyendo en anteriores administraciones.

Recientemente, el parlamentario hizo referencia a la importancia de la procuraduría, pues señaló que representa los intereses del Estado dentro y fuera del país. Por lo tanto, dijo que están convencidos en la comisión que debe tener una ley orgánica muy fortalecida que le permita llevar a cabo su función.

En cuanto al análisis realizado a lo interno de la comisión que preside, Arzú indicó que se recibió un proyecto de ley "bastante bien hecho", así que como parlamentarios se enfocaron en asuntos de forma, cambiar términos y algunas oraciones para que quedaran más claras, pero sobre el fondo y la naturaleza de la institución hubo pocos cambios.  

Mencionó que un aspecto difícil de discutir fue la naturaleza de la institución, porque explicó que no es autónoma, pero sí cumple con la descentralización administrativa y financiera. Según sus palabras, lograr armonizar esos dos puntos fue lo más complejo de la discusión.

"Es una ley que trabajamos por meses en la comisión y es uno de los legados más importantes que podemos dejar, no solo como diputados, sino como comisión, de fortalecer esta institución", expresó días atrás el parlamentario.

Propuesta de ley

Abre directo el PDF aquí.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

EN IMÁGENES. Guatemala recibe al Buque Escuela ARC Gloria de la Armada de Colombiat
Nacionales

EN IMÁGENES. Guatemala recibe al Buque Escuela ARC "Gloria" de la Armada de Colombia

01:13 PM, Dic 03
El presidente de Xelajú se pronuncia y enciende el ánimo previo a la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

El presidente de Xelajú se pronuncia y enciende el ánimo previo a la final de la Copa Centroamericana

01:29 PM, Dic 03
Accidente en calzada La Paz: ¿Cómo avanza la entrega del aporte económico para afectados?t
Nacionales

Accidente en calzada La Paz: ¿Cómo avanza la entrega del aporte económico para afectados?

11:17 AM, Dic 03
Mbappé brilla con doblete y asistencia en la goleada del Madridt
Deportes

Mbappé brilla con doblete y asistencia en la goleada del Madrid

01:53 PM, Dic 03

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoSeguridadPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos