Video capta insólito choque entre motoristas en San Marcos

Cámara capta maniobra imprudente que termina en accidente entre dos motoristas en Pajapita.

Accidente entre motoristas. , Capturan de pantalla video de X.
Accidente entre motoristas. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que dos motoristas protagonizan un insólito accidente de tránsito en Pajapita, San Marcos. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, han generado indignación entre los internautas, especialmente porque ninguno de los involucrados portaba casco de protección.

En la grabación se observa a un motorista que se desplaza por su vía a velocidad moderada. Al mismo tiempo, otro conductor que se encontraba detenido al borde de la calle intenta incorporarse sin prever que un vehículo de dos ruedas se acercaba de frente.

Segundos después, ambos chocan directamente. El motorista que venía en su carril es expulsado violentamente y cae sobre el pavimento junto con su motocicleta, quedando inmóvil mientras varios testigos corren para auxiliarlo.

Por su parte, el motorista que provocó el accidente sorprendentemente logra mantenerse de pie sobre su moto. En lugar de asistir al herido, se queda observando por unos instantes y luego intenta encender su motocicleta. Tras varios intentos, finalmente abandona el lugar, dejando atrás al motorista lesionado.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del afectado, y ninguno de los implicados ha sido identificado. El video fue difundido en redes sociales con el fin de localizar al motorista que huyó y que responda por los daños ocasionados.

Recomendaciones de las autoridades

Ante incidentes como este, autoridades de tránsito reiteran las siguientes medidas para prevenir accidentes en motocicleta:

  • Usar casco en todo momento, tanto conductor como acompañante.
  • Respetar los carriles y verificar puntos ciegos antes de incorporarse a la vía.
  • Evitar distracciones al arrancar o al ingresar al tráfico en calles con poca visibilidad.
  • Mantener velocidad moderada y adaptada a las condiciones del entorno.
  • Realizar mantenimiento regular a la motocicleta para garantizar un buen funcionamiento.
  • No abandonar la escena de un accidente, ya que constituye un delito de fuga y omisión de auxilio.

Las autoridades piden a la población conducir con responsabilidad y reportar cualquier información que ayude a identificar a los involucrados.

