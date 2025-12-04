 Hallan indicios tras desaparición de funcionaria en Huité
MP localiza "indicios relevantes" en operativo por desaparición de funcionaria en Huité

La directora financiera de la comuna de Huité, Claudia Pamela Rivas, está desaparecida desde el 26 de noviembre.

MP halla indicios en allanamiento por desaparición de empleada municipal de Huité, Zacapa., Ministerio Público
MP halla indicios en allanamiento por desaparición de empleada municipal de Huité, Zacapa. / FOTO: Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) dio a conocer que fueron localizados varios indicios en el marco del operativo implementado en el municipio de Huité, Zacapa, tras la desaparición de la directora financiera de la comuna de esa localidad, Claudia Pamela Rivas.

El personal de la Agencia Fiscal de Huité trabajó ayer en coordinación con la fiscalía regional IV Nororiente, la Fiscalía de Distrito de Zacapa y la Fiscalía de la Mujer y con el acompañamiento la Policía Nacional Civil para llevar a cabo diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en inmuebles de esa localidad.

El Departamento de Información y Prensa del ente investigador explicó que fueron inspeccionadas las instalaciones de la municipalidad local y otro inmueble también ubicado en esa jurisdicción.

"Como resultado de estas acciones, se incautaron indicios relevantes que fortalecerán la investigación en curso", indicó la oficina.

Añadió que se trata de 9 mil 711.75 quetzales en efectivo, un teléfono celular, una memoria USB, un disco duro, una computadora portátil y tres sobres que contenían 700 quetzales en efectivo, los cuales serán sometidos a los análisis correspondientes.

Desaparición de la trabajadora municipal

Claudia Pamela Rivas, de 30 años, está desaparecida desde la semana pasada, por lo que sus familiares notificaron esta situación ante las autoridades y se activó una alerta Isabel-Claudina.

Esta alerta forma parte de un mecanismo oficial de búsqueda de mujeres desaparecidas en Guatemala, implementado desde 2018 con el fin de prevenir la violencia de género y localizar cuanto antes a las víctimas.

En el aviso difundido para intentar localizar a la funcionaria municipal se detalla que fue vista por última vez en la colonia Guayacán, Huité, Zacapa.

Asimismo, se especifica que esta persona tiene ojos café, tez morena clara y mide 1.6 metros. Tiene cabello largo, negro y liso y es de complexión delgada.

Al momento de su desaparición vestía blusa blanca tipo polo con cuello negro y el logotipo de la municipalidad de Huité, así como pantalón negro.

Claudia Pamela Rivas, directora financiera de la Municipalidad de Huité, Zacapa, desapareció el 26 de noviembre. - .

