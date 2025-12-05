 Guatemaltecos se preparan para la Quema del Diablo
Guatemaltecos se preparan para la Quema del Diablo

En la zona 1 de la capital ofrecen piñatas de todos los tamaños y precios, y hasta personajes de la política nacional e internacional.

Como todos los años, los fabricantes han recibido encargos de piñatas de diablo de distintos personajes de la vida política., Foto Omar Solís
Como todos los años, los fabricantes han recibido encargos de piñatas de diablo de distintos personajes de la vida política. / FOTO: Foto Omar Solís

Este fin de semana se realiza la tradicional Quema del Diablo, y diferentes sectores de la capital se han llenado del colorido y creatividad de las piñatas que representan a este personaje y que en la noche del 7 de diciembre serán encendidas por las familias guatemaltecas.

Varios comercios que se dedican a la fabricación y venta de piñatas que se encuentran en los alrededores del parque Colón, zona 1, exhiben diferentes diseños y tamaños de "diablitos" para que los ciudadanos puedan adquirirlos.

Rene Mendoza, quien desde niño se ha dedicado a la elaboración de piñatas, ofrece varios tamaños, este año elaboró en una semana, un diablo de tres metros y medio, el que se vende en aproximadamente, Q1,200; sin embargo, ha elaborado diablos de hasta cinco metros. 

Mendoza indicó que hay personas que lo visitan desde hace 15 o 20 años en su piñatería. 

Josué Ramos, quien labora en la piñateria Scooby-Doo, detalló que en el proceso de elaboración de los diablos utilizan palos, alambre y papel para la estructura.

Entre las piñatas de diablo, destacaron además las figuras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como agente de migración y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, 

Marco Antonio González de piñateria Tom y Jerry, quien tiene 26 años de elaborar piñas, detalló que elaboraron a personajes a manera de sátira para la quema del diablo de este 7 de diciembre, 

Marco Antonio González, recordó que también han elaborado diablos de hasta 10 metros. 

"Es una tradición que da inicio a la fiestas navideñas", expresó González. 


Carlos Flores, quien es piñatero, elaboró un diablo de 4.70 metros y se vende por Q1,900.

Flores recomendó acudir lo más pronto a adquirir su diablito, ya que se agotan las existencias. 

La elaboración de los diablos inicia con la realización de la base de alambre, luego pasa al empapelado con hojas bond y, por último, una persona se encarga de colocarle el color, el pelo, dientes y ropa, entre otros elementos.

Quema del Diablo

Se trata de una tradición que se conmemora cada 7 de diciembre y ahora forma parte de los acontecimientos previos a las fiestas de fin de año.

Se realiza un día antes de la festividad de la Virgen de la Inmaculada Concepción, lo cual se realiza el 8 de diciembre.


Ventas de piñatas para la quema del diablo en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Ventas de piñatas para la quema del diablo en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Ventas de piñatas para la quema del diablo en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Ventas de piñatas para la quema del diablo en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Ventas de piñatas para la quema del diablo en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Ventas de piñatas para la quema del diablo en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Ventas de piñatas para la quema del diablo en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Ventas de piñatas para la quema del diablo en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Ventas de piñatas para la quema del diablo en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Ventas de piñatas para la quema del diablo en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Ventas de piñatas para la quema del diablo en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Ventas de piñatas para la quema del diablo en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Ventas de piñatas para la quema del diablo en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Ventas de piñatas para la quema del diablo en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Ventas de piñatas para la quema del diablo en Ciudad de Guatemala | Omar Solís/EU

Cada 8 de diciembre, la Iglesia celebra el dogma de fe que nos revela que, por la gracia de Dios, la Virgen María fue preservada del pecado desde el momento de su concepción, es decir desde el instante en que María comenzó la vida humana, según reseña Aciprensa.

Una plantación de pinabete certificado impulsa la Navidad sostenible en Guatemala

La especie está en peligro de extinción, así que los árboles y subproductos que se comercializan deben provenir de plantaciones registradas ante el Conap y el Inab.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*

