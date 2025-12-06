Guatemala se solidariza con Sri Lanka tras el paso del ciclón Ditwah

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su solidaridad al Pueblo y Gobierno de Sri Lanka por el trágico paso del ciclón de alta intensidad nombrado Ditwah.
Por medio de un comunicado, la referida oficina señaló que se extienden "sus más sentidas condolencias" ante el impacto de este fenómeno que causó la muerte de cientos de personas y ha sacudido la economía del país.
"En estos momentos trágicos, Guatemala expresa su mayor solidaridad con Sri Lanka, especialmente con las víctimas y sus familiares. Nuestras oraciones por el eterno descanso de las almas de aquellos que fallecieron y sinceros deseos de pronta recuperación para los heridos y afectados", manifestó.