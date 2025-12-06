 Guatemala se solidariza con Sri Lanka tras el paso del ciclón Ditwah
Nacionales

Guatemala se solidariza con Sri Lanka tras el paso del ciclón Ditwah

"En estos momentos trágicos, Guatemala expresa su mayor solidaridad con Sri Lanka, especialmente con las víctimas y sus familiares", manifestó la Cancillería guatemalteca.

Compartir:
Efectos del paso del ciclón Ditwah en Sri Lanka., Asia News
Efectos del paso del ciclón Ditwah en Sri Lanka. / FOTO: Asia News

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su solidaridad al Pueblo y Gobierno de Sri Lanka por el trágico paso del ciclón de alta intensidad nombrado Ditwah.

Por medio de un comunicado, la referida oficina señaló que se extienden "sus más sentidas condolencias" ante el impacto de este fenómeno que causó la muerte de cientos de personas y ha sacudido la economía del país.

"En estos momentos trágicos, Guatemala expresa su mayor solidaridad con Sri Lanka, especialmente con las víctimas y sus familiares. Nuestras oraciones por el eterno descanso de las almas de aquellos que fallecieron y sinceros deseos de pronta recuperación para los heridos y afectados", manifestó.

En Portada

Insivumeh monitorea acercamiento de nuevo frente frío al paíst
Nacionales

Insivumeh monitorea acercamiento de nuevo frente frío al país

07:25 AM, Dic 06
Cuatro leyendas del futbol presentarán con Infantino el calendario del Mundial 2026t
Deportes

Cuatro leyendas del futbol presentarán con Infantino el calendario del Mundial 2026

08:32 AM, Dic 06
Recuento de votos se estanca y candidato apoyado por Trump sigue a la cabeza en Hondurast
Internacionales

Recuento de votos se estanca y candidato apoyado por Trump sigue a la cabeza en Honduras

08:17 AM, Dic 06
Ciclistas viven una rodada especial al lado de Sergio Chumil en Guatemalat
Deportes

Ciclistas viven una rodada especial al lado de Sergio Chumil en Guatemala

07:12 AM, Dic 06

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaDonald TrumpEE.UU.PNCSeguridadredes socialesFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos