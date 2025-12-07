 El Rock de los Carros celebra 19 años con exposición
Fotos: El Rock de los Carros celebra su 19 aniversario en La Tribuna Militar

La exhibición de carros clásicos más grande del país busca recaudar fondos en favor de la Casa de la Misericordia.

Más de 150 carros de diferentes categorías fueron parte de la exposición. / FOTO: Alex Meoño

Más de 150 carros se exhiben en una jornada que tiene como objetivo recaudar fondos para la Casa de Misericordia, una institución que se dedica al cuidado de adultos mayores en situación de abandono y niños que sufren desnutrición crónica. Luis Antonio García, parte del equipo organizador, informó que la actividad también cuenta con conciertos en vivo, venta de souvenirs y comercio de alimentos, durante este domingo 7 de diciembre.

García aseguró que todo lo recaudado en cada uno de los kioscos y actividades está enfocado en generar fondos en favor de los necesitados. El entrevistado, quien también es director de la Casa de la Misericordia, agregó que en esta ocasión el Rock de los Carros celebra su 19 aniversario.

El Rock de los Carros celebra su 19 aniversario con exposición | Álex Meoño

Esta actividad se considera como la más grande de Guatemala por el fin que persigue, que es reunir fondos para el trabajo de las obras sociales descritas. Entre los grupos que participan en el concierto de música en vivo está "Vivencias", "La Máquina del Tiempo", La Banda Marcial y la Banda Sinfónica del Ejército de Guatemala.

García agregó que esta edición del Rock de los Carros tiene una mezcla especial de vehículos y música. En cuanto al mensaje, el organizador instó a los coleccionistas del país para que "no dejen tirados sus proyectos".

Cada vehículo es la oportunidad perfecta para demostrar la capacidad que tenemos para hacer una obra de arte".

Luis Antonio García, organizador del Rock de los Carros.

Más de 150 carros de diferentes categorías fueron parte de la exposición. | Álex Meoño

El lema de los carros clásicos

El entrevistado compartió una analogía con los carros clásicos, al asegurar que "el carro clásico no hay que observarlo como se ve, sino como va a estar", al referirse al proceso de restauración.

García consideró que muchas veces, lo que ocurre con los autos clásicos, también pasa con nuestros adultos mayores, porque son clásicos que necesitan de nuestra admiración.

Cabe destacar que el evento se desarrolló en el área de la Tribuna Militar, Mariscal Cruz, ubicada en la zona 5 capitalina, junto al Campo Marte.

Finalmente, García expresó que el Rock de los Carros es un esfuerzo para dar a los guatemaltecos un evento de calidad.

El Rock de los Carros celebra su 19 aniversario | Álex Meoño

