Video muestra hechos tras asesinato del alcalde de Masagua

Medios locales de Masagua, Escuintla, publicaron fuertes imágenes de los momentos posteriores al ataque armado que cobró la vida del alcalde de la localidad, Nelson Marroquín. En el clip se puede ver la confusión y la consternación por el atentado que ocurrió en medio de una emboscada cuando un desfile navideño recorría la aldea Obero.
Asimismo, otros medios publicaron un video previo al ataque en el que se ve que el jefe edil iba al frente de la actividad, acompañado de su esposa, Fernanda de Marroquín. Gritos de dolor y reclamo se vivieron luego de que el político sufriera varias detonaciones de arma de fuego en el pecho.
En las imágenes se ve que el alcalde iba al frente de un grupo de bailarines y mientras avanzaba, saludaba a quienes salieron a ver el desfile navideño en las calles de Masagua, Escuintla. Incluso, algunos niños se acercaron a Marroquín para abrazarlo y darle la mano, mientras las mamás de los pequeños les tomaban fotografía con celular.
Detalles previos al hecho violento
Junto al alcalde y su esposa avanzaba un hombre vestido con camisa gris, acompañándolo en el recorrido y un fotógrafo que vestía playera blanca.
Al momento del ataque armado, el alcalde vestía un pantalón formal azul marino, una playera blanca, gorra negra y zapatos café. Además, el político portaba una botella de agua pura, según las imágenes previas al atentado.
Cabe mencionar que frente al jefe edil iba un camión que posiblemente participaba en el desfile organizado por la Municipalidad de Masagua, Escuintla.
Según los registros históricos, Marroquín llegó a la comuna de Masagua en las pasadas elecciones generales, tras ser postulado por el partido VAMOS.
"Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo", fue el lema de Nelson Marroquín durante la campaña política en el referido municipio del departamento de Escuintla.