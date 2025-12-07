 Video muestra hechos tras asesinato del alcalde de Masagua
Nacionales

Fuertes imágenes muestran el momento posterior al asesinato del alcalde de Masagua

Momentos de confusión y tristeza se vivieron en Masagua, Escuintla, luego de que el alcalde, Nelson Marroquín, fuera asesinado.

El alcalde de Masagua, Nelson Marroquín, (al frente) participó en varias actividades públicas previo al hecho criminal., Municipalidad de Masagua
El alcalde de Masagua, Nelson Marroquín, (al frente) participó en varias actividades públicas previo al hecho criminal. / FOTO: Municipalidad de Masagua

Medios locales de Masagua, Escuintla, publicaron fuertes imágenes de los momentos posteriores al ataque armado que cobró la vida del alcalde de la localidad, Nelson Marroquín. En el clip se puede ver la confusión y la consternación por el atentado que ocurrió en medio de una emboscada cuando un desfile navideño recorría la aldea Obero.

Asimismo, otros medios publicaron un video previo al ataque en el que se ve que el jefe edil iba al frente de la actividad, acompañado de su esposa, Fernanda de Marroquín. Gritos de dolor y reclamo se vivieron luego de que el político sufriera varias detonaciones de arma de fuego en el pecho.

En las imágenes se ve que el alcalde iba al frente de un grupo de bailarines y mientras avanzaba, saludaba a quienes salieron a ver el desfile navideño en las calles de Masagua, Escuintla. Incluso, algunos niños se acercaron a Marroquín para abrazarlo y darle la mano, mientras las mamás de los pequeños les tomaban fotografía con celular.

Detalles previos al hecho violento

Junto al alcalde y su esposa avanzaba un hombre vestido con camisa gris, acompañándolo en el recorrido y un fotógrafo que vestía playera blanca.

Al momento del ataque armado, el alcalde vestía un pantalón formal azul marino, una playera blanca, gorra negra y zapatos café. Además, el político portaba una botella de agua pura, según las imágenes previas al atentado.  

Cabe mencionar que frente al jefe edil iba un camión que posiblemente participaba en el desfile organizado por la Municipalidad de Masagua, Escuintla.

Según los registros históricos, Marroquín llegó a la comuna de Masagua en las pasadas elecciones generales, tras ser postulado por el partido VAMOS.

"Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo", fue el lema de Nelson Marroquín durante la campaña política en el referido municipio del departamento de Escuintla.

Caso de femicidio en Totonicapán: adolescente es puesto a disposición de la justicia

La víctima es una menor de 17 años que tenía activa una alerta Alba-Keneth y fue encontrada sin vida en un terreno baldío.

