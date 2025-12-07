Quema del Diablo: Envían mensaje desde Antigua Guatemala

Los residentes y vecinos del Barrio Concepción, en la Antigua Guatemala, aprovecharon la tradición de la Quema de Diablo para enviar un mensaje bajo el lema de "Los Tres Diablos Sabios". En una pancarta publicaron una alegoría en la que describieron que el diablo ve y escucha lo que está a su alrededor, en referencia a lo que sucede en el país.
En el segundo párrafo, la pancarta agrega que el diablo no habla, "porque todo se maneja como un ajedrez". El Comité del Barrio Concepción aprovechó la época para desear un feliz 2026 a los turistas que llegaron a la Ciudad Colonial.
Previo a prenderle fuego a la figura de "Los Tres Diablos Sabios", en la Quema de Diablo 2025, integrantes del citado comité dieron un mensaje en el que destacaron que de nada sirve quemar las figuras, si las personas mantienen sus pecados como ira, venganza y violencia, entre otros.
La tradición de la Quema del Diablo del Barrio Concepción, en Antigua Guatemala, atrajo un gran número de curiosos, quienes abarrotaron la calle donde se desarrolló el evento que destaca a la Ciudad Colonial cada 7 de diciembre.
Hora de la Quema del Diablo 2025
Cuando el reloj marcó las 18:00 horas, los vecinos le prendieron fuego a la figura y a los juegos pirotécnicos en un momento que tardó alrededor de tres minutos.
Como dato curioso, los organizadores del evento intentaron hacer un conteo regresivo para prenderle fuego a las figuras, pero al llegar al ocho, alguien empezó a detonar cohetillos, por lo que interrumpieron el conteo y se inició la quema de la figura.
Después de que se consumiera la figura, los organizadores y los asistentes gritaron con euforia: ¡Qué viva la Virgencita de Concepción!