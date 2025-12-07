Quema del diablo: Bomberos comparten recomendaciones

El Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales recordó que este domingo 7 de diciembre se conmemora la tradicional "quema del diablo", por lo que emitió una serie de recomendaciones para evitar quemaduras. Asimismo, la entidad resaltó que el número de teléfono de su institución, para reportar emergencias, es el 1554, aunque también tienen una línea de emergencias en el WhatsApp al número 5042-6314.
Dentro del listado, los rescatistas pidieron "encender únicamente un producto a la vez", refiriéndose a los juegos pirotécnicos. Para evitar personas heridas, pidieron "no dirigir la pirotecnia hacia otras personas, construcciones, animales o vehículos".
Los rescatistas pidieron que los juegos pirotécnicos tampoco se apunten hacia viviendas, áreas forestales y materiales inflamables, para evitar incendios.
"No guarde pirotecnia en los bolsillos", solicitaron los paramédicos. De la misma forma, subrayaron que se debe supervisar a los menores que juegan con pirotecnia.
En ese sentido, pidieron que los pequeños que participen en las fogatas estén supervisados por un adulto responsable.
Quema del diablo sin neumáticos
Para prevenir riesgos innecesarios, la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales pidió "evitar la quema de llantas, envases plásticos con residuos inflamables, baterías, aerosoles, pinturas o cualquier otro producto tóxico que pueda afectar la salud de las personas y el medio ambiente".
A quienes venden productos con pólvora, los bomberos pidieron que se aseguren "de contar con el espacio adecuado para la venta". Asimismo, "deben almacenar y resguardar los productos de manera adecuada", recalcaron.
En los locales de cohetillos, pidieron "mantener un extinguidor a la mano ante cualquier emergencia que pueda suscitarse".
Cabe resaltar que los cuerpos de rescate se encuentran en alerta para esta celebración para atender cualquier emergencia derivada de la tradición, especialmente en cualquiera que tenga que ver con personas heridas o incendios estructurales y forestales, entre otros.