Trágico accidente en Camotán, Chiquimula; hay fallecidos y heridos

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este lunes, 8 de diciembre, en el kilómetro 197.5 de la ruta que conduce a la frontera El Florido, en jurisdicción del municipio de Camotán, Chiquimula. Preliminarmente se informó que cinco personas perdieron la vida y hay varias heridas.
Por causas no establecidas, el conductor de un picop en el que viajaban los afectados perdió el control del volante y esto generó que volcara sobre la cinta asfáltica.
El incidente ocurrió cuando el automóvil transitaba por un área conocida como "vuelta del Tribilín", en la aldea Brasilar, en la referida localidad, a donde ocurrieron varias unidades de bomberos y agentes de la Policía Nacional Civil.
El paso quedó cerrado por el momento en este punto, mientras los socorristas y las autoridades desarrollan las acciones correspondientes para atender a los afectados.
De acuerdo con medios locales, estas personas salieron desde tempranas horas y abordaron el picop para dirigirse a sus diferentes lugares de trabajo.
Los datos preliminares con respecto a este caso señalan que al menos cinco personas murieron en el lugar. Mientras tanto, otras 10 resultaron heridas y están siendo atendidas por los socorristas y trasladadas a centros asistenciales.
Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada.
