 Vecinos retienen a sospechoso de abuso antes de ser arrestado por la policía
Nacionales

Vecinos retienen a sospechoso de abuso antes de ser arrestado por la policía

El individuo habría intentado agredir a una niña de 12 años. Además, tiene orden de captura por violación.

capturado por intento de violación en La Reformita, zona 12
El detenido aparentemente intentó abusar de una menor y tiene orden de captura por violación. / FOTO: PNC

En la colonia La Reformita, zona 12, policías de la comisaría 14, reportan la detención de Federico Nicolás Chumil, de 42 años, quien era retenido por un grupo de vecinos y pretendían vapulearlo, luego de descubrirlo cuando intentaba abusar sexualmente de una niña de 12 años que realizaba oficios domésticos en una casa vecina.

