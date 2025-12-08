En la colonia La Reformita, zona 12, policías de la comisaría 14, reportan la detención de Federico Nicolás Chumil, de 42 años, quien era retenido por un grupo de vecinos y pretendían vapulearlo, luego de descubrirlo cuando intentaba abusar sexualmente de una niña de 12 años que realizaba oficios domésticos en una casa vecina.
Nacionales
Vecinos retienen a sospechoso de abuso antes de ser arrestado por la policía
El individuo habría intentado agredir a una niña de 12 años. Además, tiene orden de captura por violación.
- por Nancy Alvarez
- 10:19, Dic 08 2025
