Estabilizan a perros rescatados en una vivienda en la que se localizó el cuerpo de mujer

En una vivienda de Mixco dónde se localizó el cuerpo de una mujer, fueron rescatados nueve perros en condiciones insalubres.

Se realizó el decomiso de nueve mascotas que se encontraban en condiciones insalubres. , Foto Albergue Municipal de Mascotas Mixco
Se realizó el decomiso de nueve mascotas que se encontraban en condiciones insalubres. / FOTO: Foto Albergue Municipal de Mascotas Mixco

La Municipalidad de Mixco dio a conocer el estado de salud de nueve perros que fueron rescatados en una vivienda de la zona 5 de Mixco, en la que también se localizó el cadáver de una mujer en avanzado estado de putrefacción. 

Se trata de cuatro perros doberman, dos perros mestizos y tres perros chihuahuas rescatados de una vivienda. 

Los perros fueron trasladados al albergue municipal y se recuperan de varios problemas de salud, debido a las condiciones insalubres en las que se encontraban.

El propietario y esposo de la persona fallecida tenía las mascotas para poder evadir a las autoridades para no dejar ingresar al MP y a la Policía Nacional civil es por ello que llegamos en apoyo a las entidades para poder escapar a estos mascotas quien esperamos que pronto puedan ser estabilizadas y podamos encontrarles un lugar lleno de amor

Los perros fueron rescatados, debido a que el propietario y esposo de la mujer fallecida, impedía el ingreso del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) al inmueble para las diligencias de ley el pasado 3 de diciembre, por lo que los fiscales solicitaron el apoyo.

Los perros reciben tratamiento en el Albergue Municipal de Mascotas Mixco y posteriormente al ser estabilizados, serán dados en adopción.

Recapturan a reo que se había fugado de Granja Penal Canadá

Luego de un conteo de los privados de libertad, el recluso no fue localizado el pasado 25 de noviembre.

Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*

