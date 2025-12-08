Estabilizan a perros rescatados en una vivienda en la que se localizó el cuerpo de mujer

La Municipalidad de Mixco dio a conocer el estado de salud de nueve perros que fueron rescatados en una vivienda de la zona 5 de Mixco, en la que también se localizó el cadáver de una mujer en avanzado estado de putrefacción.
Se trata de cuatro perros doberman, dos perros mestizos y tres perros chihuahuas rescatados de una vivienda.
Los perros fueron trasladados al albergue municipal y se recuperan de varios problemas de salud, debido a las condiciones insalubres en las que se encontraban.
El propietario y esposo de la persona fallecida tenía las mascotas para poder evadir a las autoridades para no dejar ingresar al MP y a la Policía Nacional civil es por ello que llegamos en apoyo a las entidades para poder escapar a estos mascotas quien esperamos que pronto puedan ser estabilizadas y podamos encontrarles un lugar lleno de amor
Los perros fueron rescatados, debido a que el propietario y esposo de la mujer fallecida, impedía el ingreso del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) al inmueble para las diligencias de ley el pasado 3 de diciembre, por lo que los fiscales solicitaron el apoyo.
Los perros reciben tratamiento en el Albergue Municipal de Mascotas Mixco y posteriormente al ser estabilizados, serán dados en adopción.
Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*