 Recapturan a reo que se había fugado de Granja Penal Canadá
Nacionales

Luego de un conteo de los privados de libertad, el recluso no fue localizado el pasado 25 de noviembre.

Berni Alexander Ixcamil Alvarenga, Foto PNC
Berni Alexander Ixcamil Alvarenga / FOTO: Foto PNC

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la comisaría de Suchitepéquez capturaron a Berni Alexander Ixcamil Alvarengaa, de 27 años, un reo que escapó de la  la Granja Modelo de Rehabilitación "Canadá", ubicada en el departamento de Escuintla, el pasado 25 de noviembre.

Ixcamil Alvarenga, fue recapturado en la zona 3 de Río Bravo, Suchitepéquez, en una acción operativa la PNC. 

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) implementó el pasado 25 de noviembre, un operativo en busca de un privado de libertad que no fue localizado durante un conteo en la Granja Modelo de Rehabilitación "Canadá".

Los equipos verificaron en las diferentes áreas de la cárcel para intentar encontrarlo en el interior y, hasta ahora, las autoridades no han confirmado que se trate de una evasión.

El director del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López, dio a conocer que luego de un conteo de los privados de libertad se estableció que el reo Berni Alexander Ixcamil Alvarenga,  no estaba presente.

El individuo se encontraba prisión por estar sindicado de los delitos de promoción o estímulo a la drogadicción, hurto agravado y hurto en grado de tentativo.

Incidente armado en Pavón deja dos reos heridos

Bomberos auxiliaron a dos privados de libertad tras un incidente armado confirmó la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

