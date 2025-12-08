 Falta de electricidad afecta semáforos en la capital
Nacionales

Falta de energía eléctrica afecta semáforos en la capital

Las autoridades de tránsito pidieron precaución a los usuarios ante esta situación que se presenta en diferentes puntos.

Los semáforos no están funcionando en distintos sectores por falta de energía., PMT capitalina/Montejo
Los semáforos no están funcionando en distintos sectores por falta de energía. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que este lunes, 8 de diciembre, se registra la falta de energía eléctrica en diferentes sectores, situación que ha impactado en el funcionamiento de los semáforos. En ese sentido, se hizo un llamado a la precaución al conducir en las áreas afectadas.

Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que esta situación se presenta en diferentes puntos de las zonas 1, 4, 5, 9, 10, 13 y 14, donde esta tarse se lleva a cabo la verificación correspondiente.

"Esta es una alerta de la Policía MT de Ciudad de Guatemala. Les solicitamos mucha precaución. Ya estamos realizando el monitoreo y enviamos personal para poder agilizar el tránsito en aquellos cruceros donde hay semáforos", dijo.

Asimismo, hizo un llamado a los usuarios para mantenerse atentos a la información oficial publicada en las redes de la institución de tránsito. También recordó que pueden comunicarse a los teléfonos 1551 y 2380-1099 para consultas o proveer información desde la vía pública.

Hasta el momento, la Empresa Eléctrica de Guatemala todavía no ha emitido un pronunciamiento con respecto a la problemática que afecta estos puntos. Solo se conoció que en otras localidades se estaba atendiendo una situación similar horas antes y ya fue resuelta.

Llamado a la precaución

La falta de energía que se presenta este día no solo afecta la operatividad de los semáforos, sino que también puede generar congestionamientos inesperados en arterias principales y rutas alternas, tomando en cuenta las complicaciones para el paso vehicular.

Por ello, se ha recomendado a los conductores anticipar sus recorridos, manejar a velocidades moderadas y respetar el paso preferente en los cruces donde los agentes de la PMT estén regulando el tránsito de forma manual.

De igual manera, se pidió colaboración a motociclistas y peatones, ya que la reducción de visibilidad y la ausencia de señales automáticas puede incrementar el riesgo de incidentes viales.


