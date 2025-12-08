Mensaje hallado en el gafete de motorista fallecido

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde del 7 de diciembre de 2025 en la ruta que comunica Parramos con Pastores, Sacatepéquez, dejó como resultado la muerte de un joven motorista de 15 años. El hecho tuvo lugar en jurisdicción de San Luis Pueblo Nuevo, donde cuerpos de socorro confirmaron el deceso.
Elementos de los Bomberos Voluntarios de la 107 Compañía, a bordo de la unidad 1597, así como Bomberos Municipales Departamentales de San Andrés Itzapa, atendieron la emergencia. A su llegada, verificaron que el motorista ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.
Cómo ocurrió el accidente
De acuerdo con información preliminar, el joven se desplazaba en su motocicleta desde Pastores hacia Parramos cuando, presuntamente, un vehículo tipo picop habría invadido el carril contrario y lo impactó. El golpe lo hizo perder el control y caer sobre la cinta asfáltica. Instantes después, un transporte pesado pasó sobre parte de su cráneo, provocándole la muerte de manera inmediata.
El fallecido fue identificado como Yoel López, de 15 años, originario de La Antigua Guatemala. La motocicleta que conducía era de color negro con detalles morados.
Un mensaje que estremeció a los socorristas
Durante las diligencias, los equipos de emergencia localizaron cerca del cuerpo el gafete que portaba el joven. En la parte posterior llevaba una frase escrita a mano, que rápidamente generó conmoción entre los presentes:
Maneja con cuidado. Te necesito aquí conmigo. Te amo".
El origen del mensaje no ha sido confirmado, pero su contenido ha resonado profundamente en redes sociales, donde usuarios lamentaron la corta vida del joven y la crudeza del accidente.
Investigación en curso
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) permanecieron en el lugar mientras fiscales del Ministerio Público (MP) procesaban la escena y recopilaban indicios para determinar responsabilidades.
Las autoridades investigan las causas exactas del hecho, así como la posible identificación del conductor del vehículo que habría provocado el impacto inicial.