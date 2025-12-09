 Asesinan a tatuador en San Cristóbal
Nacionales

Asesinan a tatuador en San Cristóbal

Un matón ingresó al estudio de tatuajes y disparó contra un artista del tatuaje en la zona 8 de Mixco.

Bomberos acudieron a un estudio de tatuajes en San Cristóbal., Foto CVB
Bomberos acudieron a un estudio de tatuajes en San Cristóbal. / FOTO: Foto CVB

La noche de este martes 9 de diciembre se registró un ataque armado en el interior de un estudio de tatuajes de la 7ma. avenida y 3ra. calle de San Cristóbal, zona 8 de Mixco, informaron los Bomberos Voluntarios.

Al lugar acudieron paramédicos de Bomberos Voluntarios quienes establecieron que la víctima, un hombre de 24 años, ya no contaba con signos vitales a consecuencia de las múltiples heridas de arma de fuego, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes. 

A través de un video de una cámara de vigilancia se puede observar el momento en que un hombre que se cubre con un casco de motociclista ingresa en el local y al observar al tatuador que se encontraba atendiendo a un cliente, el criminal desenfunda una pistola y le dispara, ante la presencia de varias de personas. 

José Nery Benavides - Foto Instagram

La víctima fue identificada preliminarmente como José Nery Benavides; sin embargo, no ha sido confirmado por las autoridades, ya que el Ministerio Público (MP) continúa con las diligencias preliminares de investigación.

Dicho estudio de tatuajes, ha sido visitado por el alcalde de Mixco, Neto Bran, quien no se ha pronunciado sobre dicho hecho de violencia.  

Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

Emisoras  Escúchanos