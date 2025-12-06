 Accidente en bulevar San Cristóbal, Mixco: Paso cerrado
Paso cerrado tras accidente en bulevar San Cristóbal, Mixco

Un vehículo impactó contra un poste y lo derribó.

., PMT de Mixco
. / FOTO: PMT de Mixco

El paso está temporalmente cerrado en el bulevar San Cristóbal y 12 avenida de la zona 8 del municipio de Mixco, donde en horas de la tarde de este sábado se registró un accidente de tránsito en el que quedó un vehículo destruido y un poste derribado.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas donde se notificaba sobre un fuerte percance vial que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar un vehículo tipo camioneta que había sido colisionado contra un poste del tendido eléctrico. Las causas del incidente no han sido establecidas.

Los socorristas dieron a conocer que se encuentran evaluando a las personas que viajaban en el automóvil. Hasta el momento, no se ha confirmado su estado de salud ni de cuántos tripulantes se trata.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco dio a conocer que como consecuencia del accidente ocurrido en el bulevar San Cristóbal se mantienen complicaciones para la circulación vial en el sector.

La institución confirmó que, temporalmente, está bloqueada la vía hacia el área de Las Charcas, zona 11, por lo que pidió prevención a los usuarios del área.

De acuerdo con imágenes compartidas por esa institución y los cuerpos de socorro, el carro accidentado quedó parcialmente destruido. Sobre su estructura permanece el poste de concreto que sostenía el cableado. Los obstáculos están ocupando los dos carriles.

También hay líquidos del automóvil derramados sobre la cinta asfáltica, así que será necesario coordinar el proceso de aplicación de material sólido sobre este punto para evitar nuevos accidentes derivado de este derrame.

En ese contexto, la PMT recomendó a los automovilistas utilizar vías alternas, principalmente el tramo de Granjas.

