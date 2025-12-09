Migrante guatemalteco muere bajo custodia de ICE en Texas

Un ciudadano guatemalteco de 48 años, identificado como Francisco Gaspar-Andres, murió el 3 de diciembre en un hospital de El Paso, Texas, mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó este martes 9 de diciembre, la agencia federal.
El fallecimiento ocurrió a las 5:53 hora local en The Hospitals of Providence East, donde había sido ingresado el 16 de noviembre.
Según ICE, la causa oficial de la muerte está pendiente, aunque personal médico del hospital la atribuyó a un fallo natural de hígado y riñones.
La agencia aseguró que Gaspar-Andres recibió atención médica "constante y de alta calidad" desde que se detectó el deterioro de su salud.
Gaspar-Andres había sido detenido el 1 de septiembre en Florida durante una operación planificada por la Patrulla de Carreteras estatal y agentes de Enforcement and Removal Operations (ERO), el brazo de ICE encargado de la detención y deportación de migrantes.
Según aseguran las autoridades migratorias, había cruzado la frontera desde México de manera irregular. Tras su arresto, fue trasladado al centro de detención Krome South, en Miami, y poco después fue hospitalizado brevemente por síntomas de abstinencia alcohólica.
El 19 de septiembre, ICE lo transfirió a El Paso, donde quedó bajo custodia en la instalación de detención Camp East Montana mientras avanzaban sus procedimientos migratorios.
Registros médicos incluidos en el informe indican que recibió atención en diversas ocasiones por reflujo, alergias, dolor de cabeza y otros malestares.
El 14 de noviembre, un juez de inmigración ordenó su deportación a Guatemala. En los días siguientes, su estado de salud se agravó. Fue intubado 21 de noviembre y colocado en una lista de trasplante de hígado el 24 de noviembre, de acuerdo con DHS.
Asistencia consular
El Consulado de Guatemala en Del Río, Texas, Estados Unidos, informó que está brindando asistencia consular a la familia del connacional que falleció, aparentemente por causas naturales, en custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.
"Funcionarios del Consulado corroboraron que el guatemalteco, originario de Huehuetenango, quien padecía de una enfermedad, había sido detenido en Florida el pasado 2 de septiembre y el 19 del mismo mes fueron trasladados a El Paso, Texas.", indicó Cancillería
Por medio de su familia, se supo que se encontraba en condición crítica, la cual se fue agravando con los días, mientras recibía los cuidados en un hospital de El Paso, Texas.
Luego de varios intentos de comunicación con ICE a principios de diciembre se obtuvo respuesta de la autoridad migratoria, quienes indicaron que su estado de salud se había deteriorado, y el 3 de diciembre, lamentablemente perdió la vida en el hospital, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tras ser notificado del suceso, el Consulado solicitó información sobre las causas de muerte del connacional. A la vez, se mantiene comunicación con los familiares, a quienes se les está brindando la orientación para la repatriación de los restos mortales, en caso así lo requieran, añadió.
Con información de agencia EFE y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*