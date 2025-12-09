Detenido por dañar templo en parque Tikal

Las fuerzas de seguridad confirmaron este martes, 9 de diciembre, la captura de un hombre señalado de causar daños al patrimonio cultural de Guatemala debido a que dañó uno de los templos durante su visita al parque nacional Tikal, ubicado en el departamento de Petén.
Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), una denuncia alertó a los policías de la División de Seguridad Turística (Disetur) con respeto a un incidente que se había registrado en una de las áreas del recinto.
En ese sentido, los equipos se presentaron al lugar y capturaron al individuo, de 33 años, quien es sindicado de dañar el patrimonio natural y cultural de la nación al haber rayado con una piedra una parte lateral del templo II.
En un video compartido en las redes sociales de la institución de seguridad se observa al individuo que fue detenido en el momento en el que presuntamente cometió los hechos.
El Parque Nacional Tikal, ubicado en el corazón del Petén, es uno de los tesoros más emblemáticos de Guatemala y un símbolo de la grandeza de la civilización maya. Su extraordinaria combinación de selva tropical, biodiversidad y monumentales estructuras arqueológicas lo convirtió en Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1979, reconocimiento que resalta su valor natural y cultural para la humanidad.
Acerca del Templo II
Es una pirámide ceremonial construida durante el Período Clásico de la civilización maya (aprox. siglo VIII d.C.). Está ubicado en el lado oeste de la Gran Plaza, justo frente al famoso Templo I.
Recibe el nombre de "Templo de las Máscaras" por dos máscaras grandes y talladas que adornaban la fachada del templo superior. Aunque hoy ya no se conservan completas, se sabe que estaban dedicadas a representaciones simbólicas importantes para la realeza maya.
Esta es una de las áreas más visitadas porque es accesible para subir, a diferencia del Templo I. Tiene aproximadamente 38 metros de altura y cuenta con una escalinata amplia en la parte frontal. Conserva su peine crestería, una estructura decorativa vertical típica de los grandes templos mayas. Desde sua parte superior se puede observar buena parte de la Gran Plaza.