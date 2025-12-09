 Menor herido en asalto en San Juan Sacatepéquez
Nacionales

Menor de edad resulta herido durante asalto en ruta a San Juan Sacatepéquez

El adolescente laboraba en un camión repartidor de carne cuando ocurrió el hecho de violencia.

El adolescente fue herido con arma blanca durante un asalto en ruta a San Juan Sacatepéquez., Bomberos Voluntarios
El adolescente fue herido con arma blanca durante un asalto en ruta a San Juan Sacatepéquez. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Una persona resultó herida en el marco de un asalto que se registró en horas de la mañana de este martes, 9 de diciembre, en el kilómetro 30.5, en las inmediaciones de la Vuelta de los Muertos, ingreso a Las Dalias, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios informaron que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para reportar este incidente. Se les indicó que había ocurrido un hecho de violencia que había dejado lesionados.

De inmediato se movilizaron al lugar los técnicos en urgencias médicas de la 37 Compañía, quienes localizaron en el lugar a un menor de edad que había sido atacado por desconocidos en el marco de un robo.

"Los paramédicos le brindaron asistencia prehospitalaria al paciente, de 17 años, quien presentaba una herida con arma blanca en la región del hombro izquierdo", explicó Leandro Amado, vocero de la institución.

Agregó que el afectado fue trasladado inicialmente al centro de salud de la localidad para su evaluación. Pero, posteriormente, fue referido a la emergencia del Hospital Roosevelt.

El adolescente les relató a los socorristas que se encontraba laborando cuando él y sus compañeros fueron asaltados mientras se conducían en un camión repartidor de carne.

Video revela brutal asalto a farmacia en Huehuetenango

Impactante video revela cómo dos mujeres fueron sometidas y golpeadas en un asalto en Huehuetenango.

Bomberos asisten a pasajeros tras asalto en autobús

Ayer se registró un asalto en un bus extraurbano de la empresa de trasporte "Vicente" cuando este circulaba por la ruta Interamericana, en el tramo entre Tecpán Guatemala, Chimaltenango; y Chichicastenango, Quiché.

Según la información, sujetos abordaron la unidad de transporte como supuestos pasajeros, luego de que el bus se puso en marcha, inició el atraco a los pasajeros. Bajo amenazas, los desconocidos los despojaron de sus pertenencias y luego descendieron de la unidad con varias mochilas y los artículos robados.

Los Bomberos Voluntarios informaron que el piloto y el ayudante del autobús solicitaron auxilio en la estación de esa institución que se encuentra ubicada en el caserío Chupol, donde fueron atendidos varios pasajeros que resultaron con alteración nerviosa.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

