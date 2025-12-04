 Video revela brutal asalto a farmacia en Huehuetenango
Nacionales

Video revela brutal asalto a farmacia en Huehuetenango

Impactante video revela cómo dos mujeres fueron sometidas y golpeadas en un asalto en Huehuetenango.

Hecho se viraliza horas después de otro ataque similar en Quetzaltenango., Capturan de pantalla video de X.
Hecho se viraliza horas después de otro ataque similar en Quetzaltenango. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Un video de cámaras de seguridad que circula en redes sociales desde las últimas horas ha generado indignación y alarma en Huehuetenango. Las imágenes muestran el momento exacto en el que dos sujetos cometen un violento asalto en una farmacia ubicada en la zona 1 de dicho departamento.

En el clip, de un minuto de duración, se observa cómo dos hombres con sudaderas, mascarillas y capuchas ingresan al local sin mediar palabra. De forma abrupta abren la reja de seguridad y se dirigen directamente hacia dos mujeres trabajadoras, a quienes arrinconan y comienzan a agredir físicamente. Segundos después aparece un tercer individuo, quien exige a las víctimas que entreguen el dinero mientras les dice:

Cálmense, muchá... las varas, todas las abrís", en referencia al efectivo de la caja.

Mientras uno de los asaltantes revisa cada rincón de la farmacia, otro mantiene sometidas a las empleadas y el tercero vigila desde la entrada. Hasta el momento se desconoce cómo terminó el incidente, ya que el video finaliza antes de que los delincuentes abandonen el lugar.

El caso sale a la luz tras otro asalto similar en Quetzaltenango

La viralización del material coincide con otro video difundido horas antes, correspondiente a un asalto armado en una tienda de conveniencia en el barrio Santa Ana, zona 1 de Quetzaltenango. En estas imágenes, dos hombres vestidos completamente de negro, con gorras y mascarillas, irrumpen en el negocio y uno de ellos apunta con un arma de fuego a la encargada.

El asaltante cruza hacia el interior del mostrador exigiendo que se abra la caja registradora, mientras su cómplice también saca un arma y acorrala a la trabajadora. Tras obtener el dinero, ambos huyen del lugar, presuntamente en una motocicleta. La víctima quedó en estado de shock y, hasta ahora, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre este segundo ataque.

Cámaras registran dos hechos criminales que alertan a vecinos de la zona 1 de Quetzaltenango

Indignación en Quetzaltenango por doble hecho criminal que quedaron captados en videos.

La publicación casi simultánea de ambos videos ha reavivado la preocupación por la ola de asaltos violentos que afecta a distintos comercios en el occidente del país. 

