Sala de Apelaciones examina amparos en caso Melisa Palacios

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo desarrolló este martes, 9 de diciembre, dos vistas públicas relacionadas con igual número de amparos interpuesto por la defensa de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, procesados por el asesinato de Melisa Palacios.
La audiencia en la que se conocieron los argumentos se llevó a cabo en horas de la mañana. Durante la misma, el abogado que representa a los acusados solicitó que se otorgue amparo provisional y se deje sin efecto la resolución que envió a juicio a sus patrocinados por el delito de asesinato.
Al finalizar las diligencias, los magistrados explicaron que los fallos se darán a conocer por medio de casillero electrónico.