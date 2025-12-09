 Sala de Apelaciones examina amparos en caso Melisa Palacios
Nacionales

Sala de Apelaciones examina amparos en caso Melisa Palacios

La defensa busca que se deje sin efecto la resolución que envió a juicio a los dos acusados por asesinato.

María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, implicados en el crimen contra Melisa Palacios, comparecen a audiencia en una Sala de Apelaciones el martes, 9 de diciembre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, implicados en el crimen contra Melisa Palacios, comparecen a audiencia en una Sala de Apelaciones el martes, 9 de diciembre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo desarrolló este martes, 9 de diciembre, dos vistas públicas relacionadas con igual número de amparos interpuesto por la defensa de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, procesados por el asesinato de Melisa Palacios.

La audiencia en la que se conocieron los argumentos se llevó a cabo en horas de la mañana. Durante la misma, el abogado que representa a los acusados solicitó que se otorgue amparo provisional y se deje sin efecto la resolución que envió a juicio a sus patrocinados por el delito de asesinato.

Al finalizar las diligencias, los magistrados explicaron que los fallos se darán a conocer por medio de casillero electrónico.

