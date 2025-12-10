Tráiler choca con varios vehículos en ruta al Atlántico

Un accidente de tránsito múltiple se registró este miércoles, 10 de diciembre, en el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico, en cercanías del puente de Aguas Calientes, en jurisdicción del departamento de El Progreso.
De acuerdo con la información compartida sobre este incidente, un tráiler con aparentes fallas en el sistema de frenos embistió varios vehículos en el sector. Al menos cinco carros fueron colisionados.
Los cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad se movilizaron al lugar para darle seguimiento a lo ocurrido y atender a las personas afectadas.
Atienden a piloto de tráiler
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron notificados con respecto a este incidente, por lo que de inmediato se trasladaron varias unidades al sector.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que se encontraba lesionado el piloto del vehículo de transporte de carga, quien fue identificado como Lisardo Mancilla Santos.
"El paciente fue estabilizado en el lugar y posteriormente llevado hacia el hospital general San Juan de Dios", explicó Leandro Amado, vocero de la institución.
Paso parcialmente cerrado
El paso en el sector se mantiene parcialmente cerrado. Los vehículos involucrados en el hecho se encuentran, en su mayoría, en los carriles con dirección al norte. Sin embargo, también se ve impactado el tramo en la otra vía.
Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a los usuarios a tener precaución al transitar por este punto.
Otro accidente
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que se atendió un hecho de tránsito en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico [CA-9 Sur], en jurisdicción del municipio de Amatitlán, Guatemala.
En esta zona, una persona quedó herida al ser atropellada por el conductor de una motocicleta. Está obstruido el carril derecho hacia el sur.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación. Detalló que en los últimos cinco años se registraron incidentes a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7