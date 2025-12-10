 Tráiler choca con varios vehículos en ruta al Atlántico
Nacionales

Tráiler choca con varios vehículos en ruta al Atlántico

Preliminarmente se informó que el vehículo de transporte pesado presentó fallas en el sistema de frenos.

Compartir:
Múltiple colisión en km. 30 de ruta al Atlántico., Bomberos Voluntarios
Múltiple colisión en km. 30 de ruta al Atlántico. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un accidente de tránsito múltiple se registró este miércoles, 10 de diciembre, en el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico, en cercanías del puente de Aguas Calientes, en jurisdicción del departamento de El Progreso.

De acuerdo con la información compartida sobre este incidente, un tráiler con aparentes fallas en el sistema de frenos embistió varios vehículos en el sector. Al menos cinco carros fueron colisionados.

Los cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad se movilizaron al lugar para darle seguimiento a lo ocurrido y atender a las personas afectadas.

Atienden a piloto de tráiler

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron notificados con respecto a este incidente, por lo que de inmediato se trasladaron varias unidades al sector.

Los técnicos en urgencias médicas determinaron que se encontraba lesionado el piloto del vehículo de transporte de carga, quien fue identificado como Lisardo Mancilla Santos.

"El paciente fue estabilizado en el lugar y posteriormente llevado hacia el hospital general San Juan de Dios", explicó Leandro Amado, vocero de la institución.

Foto embed
Múltiple colisión en km. 30 de ruta al Atlántico. - Bomberos Voluntarios

Paso parcialmente cerrado

El paso en el sector se mantiene parcialmente cerrado. Los vehículos involucrados en el hecho se encuentran, en su mayoría, en los carriles con dirección al norte. Sin embargo, también se ve impactado el tramo en la otra vía.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a los usuarios a tener precaución al transitar por este punto.

Otro accidente

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que se atendió un hecho de tránsito en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico [CA-9 Sur], en jurisdicción del municipio de Amatitlán, Guatemala.

En esta zona, una persona quedó herida al ser atropellada por el conductor de una motocicleta. Está obstruido el carril derecho hacia el sur.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación. Detalló que en los últimos cinco años se registraron incidentes a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Guatemala decomisa 29 toneladas de cocaína y destaca apoyo de la DEAt
Nacionales

Guatemala decomisa 29 toneladas de cocaína y destaca apoyo de la DEA

10:29 AM, Dic 10
Nathaniel Méndez-Laing gana el premio al Jugador del Mes en la League Twot
Deportes

Nathaniel Méndez-Laing gana el premio al Jugador del Mes en la League Two

09:46 AM, Dic 10
VIDEO. Así fue la única vez que Xelajú MC enfrentó a Monterreyt
Deportes

VIDEO. Así fue la única vez que Xelajú MC enfrentó a Monterrey

07:52 AM, Dic 10
¡Guatemala va por otro Récord! El tamal y el ponche más grande del mundot
Farándula

¡Guatemala va por otro Récord! El tamal y el ponche más grande del mundo

08:52 AM, Dic 10

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos