 Capturan a pareja del 'Snyper', reo fugado de Fraijanes II
Nacionales

Capturan a pareja del "Snyper", reo fugado de Fraijanes II

Según la PNC, la detención se dio en seguimiento de la investigación para la recaptura de los prófugos y por vínculos con cobros de extorsión.

Compartir:
Cae conviviente del “Snyper”, uno de los 20 fugados de Fraijanes II
Existen registros de que esta mujer visitó en varias ocasiones al reo fugado en la cárcel Fraijanes II. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que este miércoles, 10 de diciembre, fue capturada una mujer vinculada con el cobro de extorsiones en el marco de un operativo que se llevó a cabo en la 19 calle y 7ª avenida de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

Se determinó que se trata de la pareja sentimental del prófugo de la justicia, Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, alias "Snyper" y/o "Wilo", uno de los reos fugados de la cárcel Fraijanes II.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), la sindicada es Damaris Xiomara Velásquez Figueroa, de 34 años, quien tenía vigente una orden de captura por extorsión, emitida por un juzgado de Guatemala el pasado 4 de noviembre.

La institución señaló que su detención ocurre por su implicación en el referido delito, pero también en seguimiento de la investigación para lograr la recaptura de los reos que continúan prófugos.

Foto embed
Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, alias

Visitas en prisión

La PNC detalló que la conviviente de, alias "Snyper" fue detenida por investigadores de la División de Información Policial (DIP) para ser puesta a disposición de las autoridades de justicia y poder esclarecer su situación legal.

"Sus vínculos con líderes de la terrorista mara 18 quedaron al descubierto con el análisis de sus visitas a la cárcel, pero el delito de extorsión la pone tras las rejas", expresó un portavoz de la institución de seguridad.

Añadió que la mujer trabajaba como enfermera auxiliar en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Entre la carpeta criminal de la PNC, ella figura como pareja del pandillero y también se refleja en los registros que habitualmente lo visitaba en el centro de reclusión del que se evadió en octubre pasado.

Aparentemente entre septiembre y octubre de este año se reportó la evasión de 20 privados de libertad de la cárcel Fraijanes II, en su mayoría líderes de la pandilla el Barrio 18. Hasta ahora, solo cinco han sido recapturados.

En Portada

Coordinan esfuerzos para enfrentar asaltos en rutas de buses extraurbanost
Nacionales

Coordinan esfuerzos para enfrentar asaltos en rutas de buses extraurbanos

07:28 AM, Dic 10
Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a los líderes que la apoyaront
Internacionales

Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a los líderes que la apoyaron

08:17 AM, Dic 10
¿Quién era Hyuston, el tatuador asesinado en su estudio en San Cristóbal?t
Nacionales

¿Quién era "Hyuston", el tatuador asesinado en su estudio en San Cristóbal?

07:40 AM, Dic 10
Empiezan los movimientos en Comunicaciones para el próximo torneot
Deportes

Empiezan los movimientos en Comunicaciones para el próximo torneo

06:57 AM, Dic 10

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos