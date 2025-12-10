Capturan a pareja del 'Snyper', reo fugado de Fraijanes II

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que este miércoles, 10 de diciembre, fue capturada una mujer vinculada con el cobro de extorsiones en el marco de un operativo que se llevó a cabo en la 19 calle y 7ª avenida de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.
Se determinó que se trata de la pareja sentimental del prófugo de la justicia, Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, alias "Snyper" y/o "Wilo", uno de los reos fugados de la cárcel Fraijanes II.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), la sindicada es Damaris Xiomara Velásquez Figueroa, de 34 años, quien tenía vigente una orden de captura por extorsión, emitida por un juzgado de Guatemala el pasado 4 de noviembre.
La institución señaló que su detención ocurre por su implicación en el referido delito, pero también en seguimiento de la investigación para lograr la recaptura de los reos que continúan prófugos.
Visitas en prisión
La PNC detalló que la conviviente de, alias "Snyper" fue detenida por investigadores de la División de Información Policial (DIP) para ser puesta a disposición de las autoridades de justicia y poder esclarecer su situación legal.
"Sus vínculos con líderes de la terrorista mara 18 quedaron al descubierto con el análisis de sus visitas a la cárcel, pero el delito de extorsión la pone tras las rejas", expresó un portavoz de la institución de seguridad.
Añadió que la mujer trabajaba como enfermera auxiliar en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Entre la carpeta criminal de la PNC, ella figura como pareja del pandillero y también se refleja en los registros que habitualmente lo visitaba en el centro de reclusión del que se evadió en octubre pasado.
Aparentemente entre septiembre y octubre de este año se reportó la evasión de 20 privados de libertad de la cárcel Fraijanes II, en su mayoría líderes de la pandilla el Barrio 18. Hasta ahora, solo cinco han sido recapturados.