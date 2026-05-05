 La tenista Aryna Sabalenka sugiere boicotear Roland Garros
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La tenista Aryna Sabalenka sugiere boicotear Roland Garros

La bielorrusa Sabalenka, actual número 1 del mundo, impulsa la idea de un boicot por el descontento con la distribución de premios, al considerar insuficiente el porcentaje para los jugadores.

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La tenista Aryna Sabalenka sugiere boicotear Roland Garros - EFE
La tenista Aryna Sabalenka sugiere boicotear Roland Garros / FOTO: Agencia EFE

La tensión entre los principales tenistas del circuito y la organización de los torneos Grand Slam ha vuelto a escalar, esta vez con el foco puesto en Roland Garros. La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, sorprendió al abrir la puerta a un posible boicot como medida de presión para exigir una mayor participación en los premios económicos. Sus declaraciones se producen en medio del Masters 1000 de Masters de Roma, donde el debate sobre la distribución de ingresos ha cobrado fuerza entre las principales figuras del tenis mundial.

"Creo que en algún momento haremos boicot. Sí. Siento que será la única manera de, por así decirlo, luchar por nuestros derechos", afirmó Sabalenka con contundencia. La tenista bielorrusa insistió en que los jugadores son el eje central del espectáculo: "Definitivamente, cuando ves la cifra y ves la cantidad que recibe el jugador, siento que el espectáculo depende de nosotros. Siento que sin nosotros no habría torneo, ni sería ese entretenimiento. Así que creo que, sin duda, merecemos recibir un mayor porcentaje".

Malestar de los tenistas con Roland Garros

El malestar no es aislado. Según reportes recientes, figuras destacadas como Jannik Sinner, Novak Djokovic y Coco Gauff han manifestado su inconformidad con la distribución de los premios en la próxima edición del torneo parisino. Aunque no todos han respaldado formalmente las acciones propuestas, el descontento refleja una preocupación creciente dentro del circuito profesional, donde los ingresos globales siguen en aumento mientras los jugadores consideran que su participación no crece al mismo ritmo.

Sabalenka, de 28 años y ganadora de múltiples títulos de Grand Slam, también dejó abierta la puerta al diálogo: "Espero que con todas las negociaciones que se están llevando a cabo, en algún momento se alcance una decisión correcta. Y una conclusión con la que todos estén satisfechos". Sin embargo, su advertencia deja claro que, de no producirse avances concretos, el escenario de un boicot podría pasar de ser una posibilidad lejana a una herramienta real de presión en uno de los torneos más emblemáticos del tenis mundial.

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