 Diputado cuestiona gastos millonarios de SAAS y solicita informe
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Diputado cuestiona gastos millonarios de SAAS y solicita informe

El tema fue abordado en una citación en el Congreso.

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Foto: Archivo
Casa Presidencial, en la Ciudad de Guatemala. / FOTO: Foto: Archivo

Durante una citación en el Congreso de la República fue abordado el tema de las compras y contrataciones realizadas el año pasado por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS). El diputado José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), cuestionó a las autoridades de la institución y busca profundizar en la información.

Los directivos de la referida entidad explicaron la ejecución presupuestaria y respondieron a cuestionamientos del parlamentario, principalmente los enfocados en cifras millonarias que se utilizaron para la compra de insumos.

El subsecretario Víctor Abel Meléndez dio a conocer que durante 2025 se gastaron más de 8 millones de quetzales en alimentos y 3 millones de quetzales en combustibles. Al respecto del tema, el legislador indicó que espera conocer más detalles del tema, por lo que le pidió a esa entidad un informe detallado de las compras.

Otro tema abordado fue el pago de alquileres, pues se mencionó que se invierten ciertas sumas por el uso de bienes inmuebles en el interior del país, por lo que Chic les solicitó a las autoridades que brindaran detalles al respecto.

De acuerdo con el secretario Francisco Lou, existen dos equipos de la SAAS en funciones en distintas localidades. Uno se encuentra en Quetzaltenango, donde se le brinda seguridad a la hija de la primera dama; y el otro en San Marcos, donde se protege al hijo de la primera dama y el mandatario. En ese sentido, el funcionario explicó que se alquilan apartamentos para los guardias donde se pagan 8 mil 500 quetzales y 10 mil 500 quetzales de arrendamiento al mes, respectivamente.

Robo de vehículo

En la citación, el titular la SAAS, Juan Francisco Lou, también se refirió al caso del robo de un vehículo que se dio el año pasado en el parqueo de esa entidad. Explicó que se tiene la captura de dos personas involucradas en el caso; sin embargo, no se ha logrado identificar si personal de la secretaría estuvo involucrado.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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