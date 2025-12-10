Guatemala extradita a tres narcotraficantes a EE. UU.

Guatemala entregó a tres hombres que tenían órdenes de extradición vigentes hacia los Estados Unidos con el objetivo de que puedan comparecer ante la justicia por presuntamente tener vínculos con el narcotráfico.
Las autoridades confirmaron que fueron extraditados Edras Gamaliel, conocido como "Keka"; Pedro Ángel, alias "Guerrillero"; y Víctor Hugo, apodado "Chispa", hacia la nación norteamericana. Estos individuos estuvieron recluidos en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Mariscal Zavala, zona 17 capitalina.
Tras finalizar su proceso de extradición en el país, los sindicados fueron entregados a personal de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EE. UU. en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, zona 13. El traslado fue realizado por guardias del Grupo Élite del Sistema Penitenciario, en coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC).
Presuntos narcotraficantes
De acuerdo con información compartida por el Ministerio de Gobernación, Edras Gamaliel fue capturado el pasado 11 de septiembre, en la aldea Chacté del municipio de San Luis, Petén. Era requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína
Con respecto a Pedro Ángel, se informó que fue detenido el pasado 14 de septiembre, en la zona 1 de Playa Grande, Ixcán, Quiché. Enfrenta cargos por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.
Mientras tanto, Víctor Hugo, fue aprehendido el 25 de octubre pasado tras un operativo ejecutado dentro de un residencial ubicado en el municipio de Fraijanes, Guatemala. Según las autoridades, habría sido miembro activo de una organización dedicada al narcotráfico que operaba en Sudamérica, Centroamérica, y Norteamérica.
Además, presuntamente desempeñó funciones relacionadas con el trasiego de drogas en Colombia, Guatemala, y otros países de la región.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7