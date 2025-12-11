MP apela decisión sobre edificio ligado a Baldizón

El Ministerio Público (MP) presentó este jueves, 11 de diciembre, un recurso de apelación en contra de la resolución del Juzgado de Extinción de Dominio, por medio de la cual se le devolvió un edificio ubicado en la zona 15 a la empresa Regal Group, S.A, vinculada al excandidato a la presidencia, Manuel Baldizón.
A finales de noviembre pasado se llevó a cabo la audiencia para definir la situación del edificio "Vista Panorámica", ubicado en la zona 15 de la Ciudad de Guatemala. El ente investigador planteó la posibilidad de que esta propiedad haya sido adquirida con fondos de origen ilícito.
Tras analizar los argumentos, el juez resolvió en esa ocasión sin lugar la petición de la Fiscalía para que esta propiedad pasara a favor del Estado de Guatemala. En consecuencia, el inmueble le fue devuelto a la referida compañía, que está relacionada con el excandidato del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder).
En su resolución, el togado levantó también las medidas cautelares, por lo que los espacios que ocupan en ese inmueble la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad y de Delitos Transnacionales y un juzgado de diligencias urgentes deberán ser desalojados.
Devuelven bienes a Baldizón
En una resolución reciente, el juez Delmar González, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, autorizó la devolución de varios inmuebles localizados en el departamento de Petén que también habían sido embargados en el marco del mismo proceso.
Las propiedades están registradas a nombre de Salvador Baldizón Tagger, padre del político, y según el análisis pericial, no presentan indicios de haber sido remodeladas con fondos de origen ilícito. Con base en este hallazgo, el juez consideró que no correspondía mantener las medidas cautelares y ordenó su devolución.
Sin embargo, otras propiedades continúan bajo investigación. El juez resolvió otorgar más tiempo al Ministerio Público para ampliar las diligencias y determinar si esos bienes están vinculados a actividades ilícitas. La fiscalía no ha informado públicamente si solicitará una ampliación del plazo o si ya presentó los resultados de esa investigación.
Por aparte, en febrero de 2018 se confirmaron medidas cautelares de inmovilización de bienes atribuidos a Baldizón localizados en un inmueble dividido en dos fincas, una de ellas conocido como "La Casa Blanca", a nombre de la entidad Proyecto Habitacionales Praga S, A; la otra finca está a nombre de la entidad Ciudad Sostenible, S.A.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7