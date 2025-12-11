 MP apela decisión sobre edificio ligado a Baldizón
Nacionales

MP apela fallo que devolvió edificio a empresa vinculada a Baldizón

La fiscalía busca que el edificio, ubicado en la zona 15, pase a favor del Estado de Guatemala.

Compartir:
Foto: Edwin Bercián/EU
manuel-baldizon-emisoras-unidas2 / FOTO:

El Ministerio Público (MP) presentó este jueves, 11 de diciembre, un recurso de apelación en contra de la resolución del Juzgado de Extinción de Dominio, por medio de la cual se le devolvió un edificio ubicado en la zona 15 a la empresa Regal Group, S.A, vinculada al excandidato a la presidencia, Manuel Baldizón.

A finales de noviembre pasado se llevó a cabo la audiencia para definir la situación del edificio "Vista Panorámica", ubicado en la zona 15 de la Ciudad de Guatemala. El ente investigador planteó la posibilidad de que esta propiedad haya sido adquirida con fondos de origen ilícito.

Tras analizar los argumentos, el juez resolvió en esa ocasión sin lugar la petición de la Fiscalía para que esta propiedad pasara a favor del Estado de Guatemala. En consecuencia, el inmueble le fue devuelto a la referida compañía, que está relacionada con el excandidato del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder).

En su resolución, el togado levantó también las medidas cautelares, por lo que los espacios que ocupan en ese inmueble la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad y de Delitos Transnacionales y un juzgado de diligencias urgentes deberán ser desalojados.

Caso Transurbano: Apelan resolución que benefició a Baldizón

Los recursos contra la resolución que cerró el caso contra el excandidato presidencial, Manuel Baldizón, fueron presentados por la FECI y la PGN.

Devuelven bienes a Baldizón

En una resolución reciente, el juez Delmar González, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, autorizó la devolución de varios inmuebles localizados en el departamento de Petén que también habían sido embargados en el marco del mismo proceso.

Las propiedades están registradas a nombre de Salvador Baldizón Tagger, padre del político, y según el análisis pericial, no presentan indicios de haber sido remodeladas con fondos de origen ilícito. Con base en este hallazgo, el juez consideró que no correspondía mantener las medidas cautelares y ordenó su devolución.

Sin embargo, otras propiedades continúan bajo investigación. El juez resolvió otorgar más tiempo al Ministerio Público para ampliar las diligencias y determinar si esos bienes están vinculados a actividades ilícitas. La fiscalía no ha informado públicamente si solicitará una ampliación del plazo o si ya presentó los resultados de esa investigación.

Por aparte, en febrero de 2018 se confirmaron medidas cautelares de inmovilización de bienes atribuidos a Baldizón localizados en un inmueble dividido en dos fincas, una de ellas conocido como "La Casa Blanca", a nombre de la entidad Proyecto Habitacionales Praga S, A; la otra finca está a nombre de la entidad Ciudad Sostenible, S.A.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

MP apela fallo que devolvió edificio a empresa vinculada a Baldizónt
Nacionales

MP apela fallo que devolvió edificio a empresa vinculada a Baldizón

10:37 AM, Dic 11
Audiencia del caso Melisa Palacios aplazada por incomparecencia de abogadot
Nacionales

Audiencia del caso Melisa Palacios aplazada por incomparecencia de abogado

10:18 AM, Dic 11
Carlos Ruiz: En Guatemala están acostumbrados a que por un voto reciben beneficiost
Deportes

Carlos Ruiz: "En Guatemala están acostumbrados a que por un voto reciben beneficios"

09:11 AM, Dic 11
Actriz de La maravillosa Sra. Maisel muere tras ser arrollada por un autot
Farándula

Actriz de "La maravillosa Sra. Maisel" muere tras ser arrollada por un auto

08:39 AM, Dic 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol GuatemaltecoSeguridadredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos