 Motorista rompe el retrovisor de vehículo en el Atlántico
Nacionales

Video muestra a motorista alterado rompiendo el retrovisor de un vehículo en la ruta al Atlántico

Queda grabado el momento en que un motorista da un manotazo, quiebra el retrovisor de una camioneta y se da a la fuga.

Violencia en la vía., Captura de pantalla video Facebook.
Violencia en la vía. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un nuevo video que circula en redes sociales ha generado indignación entre los usuarios, luego de que se registrara la agresiva reacción de un motorista que, en plena vía, golpeó y quebró el retrovisor de un automóvil en el kilómetro 7.9 de la ruta al Atlántico, en el ingreso a la colonia San Rafael, zona 18.

Según relató el testigo que grabó el momento, él conducía detrás del motorista cuando presenció una discusión en la vía entre el motociclista y el conductor del automóvil. Instantes después, el motocilista —cuyas placas aparecen en el video como M-496MML— se acercó al vehículo y le propinó un fuerte manotazo al retrovisor derecho, el cual se quebró de inmediato.

El clip, de aproximadamente 35 segundos, muestra el tránsito lento en el sector y evidencia cómo el motorista se detiene junto al automóvil, lo amedrenta y, en cuestión de segundos, golpea el retrovisor antes de acelerar nuevamente y darse a la fuga.

El video fue difundido ampliamente en redes sociales con el objetivo de identificar al motorista y que responda por los daños ocasionados.

Un caso que no es aislado

Este incidente no es el único de esta naturaleza captado en video. En otro caso que también se volvió viral, ocurrido en la Calzada Atanasio Tzul y 8a. calle de la zona 12, las cámaras de un vehículo registraron a un motorista que circulaba en sentido contrario y, molesto por haber sido frenado por un automovilista que buscaba evitar una colisión, se acercó y rompió de forma deliberada el retrovisor del carro.

Según las imágenes, el conductor del automóvil redujo la velocidad al ver al motociclista sobre la vía contraria. Aprovechando la maniobra, el motorista se aproximó al vehículo, golpeó el retrovisor y luego huyó del lugar, no sin antes insultar al automovilista que intentó reclamarle.

Motorista furioso rompe retrovisor de vehículo en plena Atanasio Tzul

Video se vuelve viral y genera indignación en redes sociales.

Ambos casos han provocado fuertes reacciones en redes sociales, donde usuarios exigen que estos comportamientos sean investigados y sancionados, y llaman a mantener la prudencia y el respeto en las vías para evitar enfrentamientos que puedan escalar a situaciones más peligrosas.

