 Honduras detiene a líder de MS-13 buscado por Guatemala
Honduras captura a líder de la MS-13 que Guatemala reclama por falsificación de identidad

Álvaro Osiris Acosta es considerado por las autoridades hondureñas como uno de los partícipes materiales en la masacre en la que 28 personas fueron asesinadas a bordo de un autobús en la ciudad de San Pedro Sula.

Álvaro Osiris Acosta, alias "Snoopy", presunto líder pandillero de la MS-13., archivo: Depatamento de Estado de EE. UU.
Álvaro Osiris Acosta, alias "Snoopy", presunto líder pandillero de la MS-13. / FOTO: archivo: Depatamento de Estado de EE. UU.

Las fuerzas de seguridad de Honduras capturaron este viernes a Álvaro Osiris Acosta, sindicado como un líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) y solicitado en extradición por Guatemala bajo cargos de "suspensión y alteración del estado civil y uso público de nombre supuesto", informó una fuente oficial.

Acosta fue capturado por agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) cuando salía de la cárcel de La Tolva, en Morocelí, departamento de El Paraíso (este), tras cumplir una condena por delitos no precisados.

La Atic señaló que Acosta, conocido por los alias Snoopy, Nike, Marvin y Fantasma, contaba con una orden de captura y, tras su arresto, fue presentado ante un juez en Tegucigalpa para una audiencia de información en la que conocerá los delitos que le imputan en Guatemala.

Según el cruce de información entre agentes de Antipandillas Transnacional y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el arrestado extendía sus actividades ilícitas de forma transnacional, con operaciones detectadas especialmente en Guatemala, donde habría utilizado al menos cuatro identidades falsas.

Implicado en masacre y otros crímenes

Acosta es considerado por las autoridades hondureñas como uno de los partícipes materiales en la masacre en la que 28 personas fueron asesinadas a bordo de un autobús en la ciudad de San Pedro Sula, norte del país, ocurrida el 23 de diciembre de 2004, y también tenía una orden de captura pendiente por la muerte de un agente asignado a la unidad antiterrorista 'Cobras' de la Policía Nacional.

De acuerdo con los informes oficiales, Acosta ocupa dentro de la estructura de la MS-13 un rango similar al de Yulan Adonay Archaga, alias El Porky, cabecilla de la pandilla que se fugó en 2020 de un juzgado en El Progreso, en el norte hondureño, y enfrenta cargos por cinco asesinatos.

Estados Unidos ofreció en abril pasado una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre Archaga, quien, según el Departamento de Estado, "es responsable de dirigir las actividades delictivas de la pandilla MS-13, entre ellas narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos, secuestros y otros crímenes violentos con armas automáticas".

La extradición de hondureños a solicitud de otros países fue habilitada en 2012 luego de la aprobación de una reforma constitucional.

Desde 2014, las autoridades del país centroamericano han extraditado a más de 60 hondureños a Estados Unidos y a otros países, la mayoría por narcotráfico.

